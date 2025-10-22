október 22., szerda

Szivarfákkal újult meg a Rózsadomb és az óvoda

Címkék#csemeték#fa#önkormányzat#környezet

Egy sikeres pályázat révén fákkal gazdagodott a közösség.

Keresztes Klaudia

Aparhant önkormányzata sikeresen pályázott a településfásítási programban, melynek révén tíz szivarfa elültetésére nyílt lehetőség. A kezdeményezés célja a település zöldfelületeinek növelése, valamint az élhetőbb környezet kialakítása.

Szivarfák sorakoznak az Önkormányzat előtt.
Szivarfa csemeték sorakoznak az önkormányzati ingatlan előtt
Forrás:  Facebook

A frissen elültetett fák közül több a Rózsadomb utcai önkormányzati ingatlan előtti területre került. Ezzel nemcsak esztétikusabbá vált az utcakép, de a lakók is élvezhetik a fák által nyújtott árnyékot és friss levegőt. A további szivarfa csemetéket az óvoda udvarában helyezték el, ahol a növekedésüket követően árnyékot biztosítanak majd a gyermekeknek, így kellemesebb környezetet biztosítanak a szabadtéri játékhoz. 

A program hosszú távú előnyei között szerepel a zöldfelületek növelése, valamint a levegőminőség javulása. Az önkormányzat bízik benne, hogy a lakók is magukénak érzik majd a kezdeményezést, és vigyáznak az elültetett fákra.

 

