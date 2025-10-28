Nem hiszed el, kik jártak ide – 50 éves a Szivárvány Óvoda Dombóváron (galéria)

Korábbi vezetők és óvodapedagógusok idézték fel a dombóvári Szivárvány Óvoda elmúlt ötven évének legemlékezetesebb pillanatait. A fél évszázados ünnep különleges része volt a régi fényképekből és emléktárgyakból összeállított mini kiállítás, amely hűen tükrözte az intézmény gazdag múltját és hagyományait.

Ötven éves a dombóvári Szivárvány Óvoda – a gyerekközpontúság a legfontosabb irányelv. Fotó: Keszthelyi Tamás

A híressé lett Szivárvány Óvoda egykori gyerekei

Ünnepi pillanat volt, mikor híressé vált egykori óvodások is köszöntötték az intézményt: Tóth Lilla Anna olimpikon futó és Horváth Borbála klarinétművész videóüzenetben emlékeztek vissza az itt töltött gyerekkoruk szép emlékeire. Az aktív szülők apró ajándékokat vehettek át a szervezőktől, ezzel is hangsúlyozva a közösség megbecsülését. A rendezvényt az Aranykapu Zenekar koncertje zárta.

Fél évszázados ünnep és a mindennapok

Az elmúlt évtizedekben a Szivárvány Óvoda nemcsak nevében, hanem szemléletében is valódi színfoltja lett a városnak. Az intézmény elkötelezett a gyermekközpontúság, a minőségi pedagógiai munka és az innováció mellett. Több rangos címet is elnyert, köztük a Minősített Referenciaintézmény, az Örökös Zöld Óvoda, valamint a Zöld Bázisóvoda minősítést.