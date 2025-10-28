1 órája
Nem hiszed el, kik jártak ide – 50 éves a Szivárvány Óvoda Dombóváron (galéria)
Az 1975 januárjában nyitotta meg kapuit Dombóváron az intézmény. A dombóvári Szivárvány Óvoda fél évszázados ünnepe kapcsán arról is szó esett, hogy az elmúlt ötven év során nem csupán nevelési-oktatási feladatokat látott el, hanem közösségformáló erőként is működött Dombóváron.
Korábbi vezetők és óvodapedagógusok idézték fel a dombóvári Szivárvány Óvoda elmúlt ötven évének legemlékezetesebb pillanatait. A fél évszázados ünnep különleges része volt a régi fényképekből és emléktárgyakból összeállított mini kiállítás, amely hűen tükrözte az intézmény gazdag múltját és hagyományait.
A híressé lett Szivárvány Óvoda egykori gyerekei
Ünnepi pillanat volt, mikor híressé vált egykori óvodások is köszöntötték az intézményt: Tóth Lilla Anna olimpikon futó és Horváth Borbála klarinétművész videóüzenetben emlékeztek vissza az itt töltött gyerekkoruk szép emlékeire. Az aktív szülők apró ajándékokat vehettek át a szervezőktől, ezzel is hangsúlyozva a közösség megbecsülését. A rendezvényt az Aranykapu Zenekar koncertje zárta.
Fél évszázados ünnep és a mindennapok
Az elmúlt évtizedekben a Szivárvány Óvoda nemcsak nevében, hanem szemléletében is valódi színfoltja lett a városnak. Az intézmény elkötelezett a gyermekközpontúság, a minőségi pedagógiai munka és az innováció mellett. Több rangos címet is elnyert, köztük a Minősített Referenciaintézmény, az Örökös Zöld Óvoda, valamint a Zöld Bázisóvoda minősítést.
Az intézmény jelenleg négy elismert jó gyakorlattal büszkélkedhet:
- a Zöld kapu környezetvédelmi program,
- a Játék, játékba épített tevékenységek című egyedi tevékenységszervezési modell,
- a Varázstükör élményközpontú kompetenciafejlesztés a drámajáték módszereivel,
- valamint a Preventív mozgásfejlesztés és Boldog Óvoda program.
Idén az óvoda madár- és méhecskebarát kertje országos díjat nyert a „Legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei” elnevezésű pályázaton, tovább erősítve az intézmény környezettudatos nevelési profilját.
Ötvenéves fennállását ünnepelte a dombóvári Szivárvány ÓvodaFotók: KT Fotó
37 év szolgálat
Az óvoda élén immár 37 éve áll Kovácsné Kollár Ágnes, aki vezetőként minden szakmai innováció aktív résztvevője. Az ő irányítása alatt az intézmény folyamatosan meg tudott újulni, még akkor is, amikor négy évvel ezelőtt több munkatárs nyugdíjba vonulása után új tantestületet kellett építeni. Mára ismét egy ütőképes, elhivatott szakmai csapat dolgozik itt nap mint nap a 143 kisgyermek boldog óvodás éveiért. A jubileumi ünnepség nem csupán múltidézés volt, hanem a jövő felé is tekintett: a Szivárvány Óvoda továbbra is elkötelezett amellett, hogy szeretetteljes, biztonságos, fejlesztő környezetet nyújtson minden gyermek számára. A gyermekközpontúság, amely 1975-ben az induláskor is alapelv volt, ma is változatlanul az intézmény egyik legfontosabb értéke.
