Helyi gondok terítéken: óvoda, út, egészségügy

Ezek azok a szobafórumok, ahol a beszélgetések szűk körben, 10–12 ember társaságában zajlanak, amelynek az az előnye, hogy sokkal nyitottabb, bensőségesebb hangvételűek. – Mi direkt arra kértük a helyi vezetőket, ne akarjanak részesei lenni a programoknak, mert valóban az emberek véleményére voltunk kíváncsiak, olyan helyzetben, amikor nem feszélyezi őket egy településvezető jelenléte. Így aztán számos helyi probléma is terítékre kerül: óvodák, bölcsődék létrejötte, járdák, utak javítása vagy építésének kérdése, ami természetes, hiszen ezek a mindennapi lét nehézségei a helyben lakók számára. Több beszélgetésen kerül elő a közhangulat elmérgesedésének kérdése – mondta Süli János.

Szobafórum: őszinte beszélgetések zajlanak. Forrás: Facebook

Szobafórum: őszinte megnyilvánulások színtere

Azt tapasztalom – tájékoztat Süli János –, hogy az emberek nem örülnek a jelenlegi feszült, elmérgesedett hangulatnak, és sokkal inkább arra kíváncsiak, milyen az életkörülményeiket javító intézkedések várhatóak a jövőben, ki mit tud ajánlani a közelgő választáson, mint arra, hogy ki kit tud jobban megsérteni.

A következő fórum Pincehelyen lesz, ahol azzal a jó hírrel tudok majd szolgálni, hogy megegyezés született Kis Zoltánnal, a kórház főigazgatójával, és nem szűnik meg a vérvétel lehetősége a településen, így nem kell minden egyes alkalommal Dombóvárra utazni.