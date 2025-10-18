Szociális célú tűzifa igényelhető Mucsiban – vigyázzon, nehogy lejárjon a határidő!

A mucsi önkormányzat lehetőséget ad szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek benyújtására, jelentették be a közösségi médiában. A szükséges nyomtatványok – a kérelem és a vagyonnyilatkozat – személyesen átvehetők a Mucsi Polgármesteri Hivatalban. A támogatás szociális rászorultság alapján ítélhető meg: annak a személynek vagy családnak, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, illetve egyedül élő esetében annak száznyolcvan százalékát. A kérelmek beadási határideje: 2025. november huszadika.

