Helyi közélet

1 órája

Szociális célú tűzifa igényelhető Mucsiban – vigyázzon, nehogy lejárjon a határidő!

Brunner Mónika
Szociális célú tűzifa igényelhető Mucsiban – vigyázzon, nehogy lejárjon a határidő!

A házaló csalók egyik leggyakoribb trükkje, hogy kevesebb tűzifát szállítanak le a megbeszéltnél

Fotó: Havran Zoltán / Forrás: MW archív

A mucsi önkormányzat lehetőséget ad szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek benyújtására, jelentették be a közösségi médiában. A szükséges nyomtatványok – a kérelem és a vagyonnyilatkozat – személyesen átvehetők a Mucsi Polgármesteri Hivatalban. A támogatás szociális rászorultság alapján ítélhető meg: annak a személynek vagy családnak, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, illetve egyedül élő esetében annak száznyolcvan százalékát. A kérelmek beadási határideje: 2025. november huszadika. 

További részletek itt olvashatók.

 

