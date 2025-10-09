Így alakulnak idén a szombati munkanapok és a hosszú hétvégék

Az október ledolgozós szombat tekintetében egyébként csak egy szombati munkanapot tartogat és ezen kívül már csak egy szombati munkanap vár ránk decemberben.

Készülhetünk a szombati munkanapra, cserébe négy napos hétvégét kapunk

Ledolgozós szombat lesz október 18-a

De nem kell csüggedni, mert cserébe egy négynapos hosszú hétvégét kapunk. Az október 23-i, csütörtöki munkanap ledolgozása október 18-án, szombaton lesz. Ezt követően pedig október 23. és 26. között négynapos hosszú hétvége alakul ki.

Így alakulnak az októberi napok: október 18. (szombat): munkanap lesz, október 23. (csütörtök): az 1956‑os forradalom ünnepe, munkaszüneti nap, október 24. (péntek): pihenőnap, október 25. (szombat): hétvége, nem kell dolgozni

Idén lesz még egy ledolgozós szombat

December 13. egy szombati nap lesz, amelyen december 24-ét dolgozzuk majd le. December 24. szerdára esik idén, így ez egy áthelyezett pihenőnap lesz és ezt kell majd ledolgozni december 13-án szombaton.