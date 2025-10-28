„Ki kell mondanunk az ő igazságukat” – nyolcvan év múltán is hazaszólnak a lágerek hangjai

A második világháború után, a kollektív bűnösség elvére hivatkozva, 1946. január 19. és 1948. június 30. között Magyarországról mintegy 200–220 ezer embert telepítettek ki Németországba, köztük Tolna megyéből több mint négyezret. Az internálások, a vagyonelkobzások és az elűzetés végképp megtörték az addig a Völgységben többségben élő német közösséget.

„Tudnunk kell, mi történt Tolna megyében”

A Pécsi Német Kör elnöke, Matkovits-Kretz Eleonóra kiemelte:

„2024 óta minden év november 25-én megrendezzük ezt a megemlékezést. Az idei már a 81. évforduló és ha visszatekintünk nyolc évtizeddel korábbra, az első év volt a legnehezebb azok számára, akiket a szovjet lágerekbe hurcoltak. A célunk az, hogy megmutassuk: pontosan mi történt Tolna megyében, hogyan kerültek innen emberek a munkatáborokba.”

Naplók, amelyeket konzervekről leáztatott papírokból készítettek.

Forrás: Bonyhád Német Önkormányzat

A rendezvényen azok is megszólaltak, akiket személyesen érintett a málenkij robot tragédiája.

A történelmi emlékezés mellett számos személyes történet is felhangzott. Lohn Zsuzsanna meghatóan mesélt családja sorsáról:

„Mindkét nagypapám a Szovjetunióban halt meg, fél éven belül. Nagymamám a Grimm-mesék mellett mindig igaz történeteket is mesélt a háborúról, így én már gyerekként tudtam, mi történt velük. Az ilyen rendezvények segítenek, hogy a lelkek megnyugodjanak — mert beszélni kell róla, ki kell mondanunk az ő igazságukat.”