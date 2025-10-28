október 28., kedd

Megemlékezés

13 perce

„Ki kell mondanunk az ő igazságukat” – nyolcvan év múltán is hazaszólnak a lágerek hangjai

Címkék#Bonyhád#zsidó#történész

Bonyhádon a Perczel-kúria előadótermében emlékeztek a német és magyar áldozatok 80 évvel ezelőtti elhurcolására. A rendezvény a szovjet fogságba hurcoltak történetét és a rájuk mért megpróbáltatásokat elevenítette fel.

Keresztes Klaudia

A Perczel-kúria előadótermében tartották meg Bonyhádon a megemlékezést a szovjet fogságba hurcoltak, német és magyar áldozatok 80. évfordulója alkalmából, amelyet a Pécsi Német Kör és a Bonyhádi Német Önkormányzat közösen rendeztek meg. A programhoz egy roll-up kiállítás is kapcsolódott, amelyet korábban a Német Nemzetiségi Önkormányzat állított össze a 70. évforduló alkalmából.

Családi emlékek és történetek a szovjet munkatáborokból – Megemlékezés a szovjet fogságba hurcoltakra.
Családi emlékek és történetek a szovjet munkatáborokból – megemlékezés a szovjet fogságba hurcoltakra. Forrás: Bonyhád Német Önkormányzat

A szovjet fogságba hurcoltakra emlékeztek Bonyhádon

A megemlékezésen felidézték a történelem egyik legsötétebb fejezetét: amikor a Vörös Hadsereg a 2. és 3. Ukrán Fronttal Magyarország területére érkezve válogatás nélkül hurcolta el a német nemzetiségű lakosságot „málenkij robotra”, azaz kényszermunkára a Szovjetunióba.

A második világháború után, a kollektív bűnösség elvére hivatkozva, 1946. január 19. és 1948. június 30. között Magyarországról mintegy 200–220 ezer embert telepítettek ki Németországba, köztük Tolna megyéből több mint négyezret. Az internálások, a vagyonelkobzások és az elűzetés végképp megtörték az addig a Völgységben többségben élő német közösséget.

„Tudnunk kell, mi történt Tolna megyében”

A Pécsi Német Kör elnöke, Matkovits-Kretz Eleonóra kiemelte:

„2024 óta minden év november 25-én megrendezzük ezt a megemlékezést. Az idei már a 81. évforduló és ha visszatekintünk nyolc évtizeddel korábbra, az első év volt a legnehezebb azok számára, akiket a szovjet lágerekbe hurcoltak. A célunk az, hogy megmutassuk: pontosan mi történt Tolna megyében, hogyan kerültek innen emberek a munkatáborokba.”

Naplók, amelyeket konzervekről leáztatott papírokból készítettek.
Forrás: Bonyhád Német Önkormányzat

A rendezvényen azok is megszólaltak, akiket személyesen érintett a málenkij robot tragédiája.

A történelmi emlékezés mellett számos személyes történet is felhangzott. Lohn Zsuzsanna meghatóan mesélt családja sorsáról:

„Mindkét nagypapám a Szovjetunióban halt meg, fél éven belül. Nagymamám a Grimm-mesék mellett mindig igaz történeteket is mesélt a háborúról, így én már gyerekként tudtam, mi történt velük. Az ilyen rendezvények segítenek, hogy a lelkek megnyugodjanak — mert beszélni kell róla, ki kell mondanunk az ő igazságukat.”

Hadikfalviné Mányoki Elza arról számolt be, hogy egy nagymányoki elhurcolt rab a fogság idején vezetett naplót, amely szerencsésen megmaradt:

„Nagy örömömre szolgál, hogy ezek a feljegyzések, fényképek és emléktárgyak ma már a pécsi Janus Pannonius Múzeumban találhatók. Így közkinccsé váltak, megtekinthetők és kutathatók.”

Betekintést nyerhettünk általa abba is, hogyan jutottak a fogvatartottak papírhoz, milyen eszközökkel tudtak feljegyzéseket készíteni és miként sikerült mindezt az ellenőrző pontok szigorú rendszere ellenére később hazacsempészniük. 

Emlék az áldozatoknak

A múzeum részéről W. Müller Judit, történész főmúzeológus is felszólalt:

„Jelenleg egy állandó kiállításon dolgozunk, amely a Málenkij-robot áldozatainak állít emléket, amely tavasszal fog megnyílni. Azokat az emléktárgyakat, amelyeket a pécsi német önkormányzat a rendelkezésünkre bocsátott, méltó helyükre kerülnek és az általam kutatott, családoktól összegyűjtött levelek, dokumentumok is bemutatásra kerülnek. A feladatunk az, hogy mindezt megőrizzük az utókor számára.”

A naplókat dupla aljjal készült ládában csempészték haza.
A naplókat dupla aljjal készült ládában csempészték haza.
Forrás: Bonyhád Német Önkormányzat

A történész hozzátette:

„Több mint húsz éve foglalkozom ezzel a lelket gyötrő témával. Részben azért is, mert az anyai nagymamám is az elhurcoltak között volt. Fontos hangsúlyozni: ezek nem haláltáborok voltak, hanem munkatáborok — azonban az emberéletek értéke nem számított. Az egyetlen remény, ami éltette az embereket, az volt, hogy egyszer majd hazatérhetnek.”

A megemlékezést egy rövid dokumentumfilm vetítése zárta, amely a szovjet munkatáborok mindennapjait engedett betekintést.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
