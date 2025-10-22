Anyakönyvi hírek
Rekordot döntött a születések és a halálozások száma Szekszárdon
Szeptemberben – elseje és 30-a között – Szekszárdon 125-en haltak meg, 24 pár fogadott egymásnak örök hűséget, 79 kisbaba – 38 kislány és 41 kisfiú – született, tájékoztatta hírportálunkat Rózsáné dr. Balogh Vivien anyakönyvi osztályvezető.
A Szekszárdon anyakönyvezett eseményeket takarják a számok
Az említett adatok nem a szekszárdi lakcímmel rendelkező személyeket, hanem a Szekszárdon anyakönyvezett eseményeket takarják, azaz lakóhelytől függetlenül a Szekszárd közigazgatási területén történt születések és halálesetek számát, valamint a Szekszárdon megkötött házasságokét mutatják – tette hozzá az osztályvezető.
