Érdemes felnézni az égre! Mutatjuk, mikor láthatod a káprázatos jelenséget

Ez az év első szuperholdja, amelyet Magyarországról is megfigyelhetünk. Az égi jelenségkor a Hold pályája a Földhöz legközelebbi pontjához, az úgynevezett perigeumhoz közelít, így nagyobbnak és fényesebbnek tűnik majd a megszokottnál. A csillagászok szerint a szuperhold megfigyeléséhez nincs szükség különleges eszközre, szabad szemmel is jól látható. Az őszi hónap egyik legfényesebb teliholdja ez, amelyet elsőként ma hajnalban, magyar idő szerin 05:49-kor láthattunk. Ha ezt a kora reggeli látványt elszalasztottuk volna, nincs veszve még semmi, hiszen erre ma is lesz lehetőségünk.

Tavalyi fotó az őszi-októberi szuperholdról. Forrás: DAVIDE PISCHETTOLA / NurPhoto

Szuperhold vagy szüreti hold: a gazdák a telihold fényénél dolgoztak

A „szuperhold” kifejezés nem tudományos, inkább népszerű csillagászati megnevezés, amely az asztrológiai és folklórhagyományokból ered. A mostani égi jelenséget „szüreti holdként” is emlegetik, utalva arra az időszakra, amikor a gazdák a telihold fényénél is folytathatták a betakarítást.