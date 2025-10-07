október 7., kedd

Amália névnap

16°
+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Néz fel az égre!

1 órája

Érdemes felnézni az égre! Mutatjuk, mikor láthatod a káprázatos jelenséget

Címkék#gravitáció#telihold#csillagászat#Hold

Tegnap és ma is szuperhold ragyogja be az égboltot. A szuperhold nem ritka, de nem is mindennapos jelenség. Általában évente három-négy alkalommal fordul elő, amikor a Hold telihold fázisban éppen a Földhöz legközelebb halad el. Előfordulhat azonban olyan év is, amikor egyetlen szuperhold sincs, vagy éppen négy-öt is – attól függően, hogyan esnek a holdpálya ciklusai.

Mauthner Ilona

Ez az év első szuperholdja, amelyet Magyarországról is megfigyelhetünk. Az égi jelenségkor a Hold pályája a Földhöz legközelebbi pontjához, az úgynevezett perigeumhoz közelít, így nagyobbnak és fényesebbnek tűnik majd a megszokottnál. A csillagászok szerint a szuperhold megfigyeléséhez nincs szükség különleges eszközre, szabad szemmel is jól látható. Az őszi hónap egyik legfényesebb teliholdja ez, amelyet elsőként ma hajnalban, magyar idő szerin 05:49-kor láthattunk. Ha ezt a kora reggeli látványt elszalasztottuk volna, nincs veszve még semmi, hiszen erre ma is lesz lehetőségünk. 

gyönyörű égi jelenség a szuperhold
Tavalyi fotó az őszi-októberi szuperholdról. Forrás:  DAVIDE PISCHETTOLA / NurPhoto

Szuperhold vagy szüreti hold: a gazdák a telihold fényénél dolgoztak

A „szuperhold” kifejezés nem tudományos, inkább népszerű csillagászati megnevezés, amely az asztrológiai és folklórhagyományokból ered. A mostani égi jelenséget „szüreti holdként” is emlegetik, utalva arra az időszakra, amikor a gazdák a telihold fényénél is folytathatták a betakarítást.

Érdekesség, hogy a Draconidák meteorraj is október 8-án éri el csúcspontját, így a jövő hét különösen kedvez az égbolt-rajongóknak. A következő teliholdra sem kell sokat várni, november 5-én következik, amely a legnagyobb szuperhold lesz 2019 óta.

Hányszor fordul elő szuperhold, és milyen hatással van a Földre?

A szuperhold nem ritka, de nem is mindennapos jelenség. Általában évente három-négy alkalommal fordul elő, amikor a Hold telihold fázisban éppen a Földhöz legközelebb halad el. Előfordulhat azonban olyan év is, amikor egyetlen szuperhold sincs, vagy éppen négy-öt is – attól függően, hogyan esnek a holdpálya ciklusai. A Földre gyakorolt hatása leginkább az árapály-jelenségekben mutatkozik meg. 

Mivel a Hold gravitációja ilyenkor kissé erősebb, a dagályok és apályok közötti különbség nagyobb lehet.

Az óceánokban ez észrevehetőbb, a szárazföldeken azonban csak elenyésző mértékű hatás tapasztalható. A szuperhold tehát nem okoz rendkívüli természeti eseményeket, inkább optikai és kulturális különlegesség – látványosabb, fényesebb és közelebbinek tűnő égitest, amely valósággal uralja az éjszakai égboltot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu