1 órája
Érdemes felnézni az égre! Mutatjuk, mikor láthatod a káprázatos jelenséget
Tegnap és ma is szuperhold ragyogja be az égboltot. A szuperhold nem ritka, de nem is mindennapos jelenség. Általában évente három-négy alkalommal fordul elő, amikor a Hold telihold fázisban éppen a Földhöz legközelebb halad el. Előfordulhat azonban olyan év is, amikor egyetlen szuperhold sincs, vagy éppen négy-öt is – attól függően, hogyan esnek a holdpálya ciklusai.
Ez az év első szuperholdja, amelyet Magyarországról is megfigyelhetünk. Az égi jelenségkor a Hold pályája a Földhöz legközelebbi pontjához, az úgynevezett perigeumhoz közelít, így nagyobbnak és fényesebbnek tűnik majd a megszokottnál. A csillagászok szerint a szuperhold megfigyeléséhez nincs szükség különleges eszközre, szabad szemmel is jól látható. Az őszi hónap egyik legfényesebb teliholdja ez, amelyet elsőként ma hajnalban, magyar idő szerin 05:49-kor láthattunk. Ha ezt a kora reggeli látványt elszalasztottuk volna, nincs veszve még semmi, hiszen erre ma is lesz lehetőségünk.
Szuperhold vagy szüreti hold: a gazdák a telihold fényénél dolgoztak
A „szuperhold” kifejezés nem tudományos, inkább népszerű csillagászati megnevezés, amely az asztrológiai és folklórhagyományokból ered. A mostani égi jelenséget „szüreti holdként” is emlegetik, utalva arra az időszakra, amikor a gazdák a telihold fényénél is folytathatták a betakarítást.
Érdekesség, hogy a Draconidák meteorraj is október 8-án éri el csúcspontját, így a jövő hét különösen kedvez az égbolt-rajongóknak. A következő teliholdra sem kell sokat várni, november 5-én következik, amely a legnagyobb szuperhold lesz 2019 óta.
Hányszor fordul elő szuperhold, és milyen hatással van a Földre?
A szuperhold nem ritka, de nem is mindennapos jelenség. Általában évente három-négy alkalommal fordul elő, amikor a Hold telihold fázisban éppen a Földhöz legközelebb halad el. Előfordulhat azonban olyan év is, amikor egyetlen szuperhold sincs, vagy éppen négy-öt is – attól függően, hogyan esnek a holdpálya ciklusai. A Földre gyakorolt hatása leginkább az árapály-jelenségekben mutatkozik meg.
Mivel a Hold gravitációja ilyenkor kissé erősebb, a dagályok és apályok közötti különbség nagyobb lehet.
Az óceánokban ez észrevehetőbb, a szárazföldeken azonban csak elenyésző mértékű hatás tapasztalható. A szuperhold tehát nem okoz rendkívüli természeti eseményeket, inkább optikai és kulturális különlegesség – látványosabb, fényesebb és közelebbinek tűnő égitest, amely valósággal uralja az éjszakai égboltot.