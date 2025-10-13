október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

18°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyönki szüret

24 perce

Lóháton mentek be a kocsmába – ilyen volt a szüreti felvonulás Gyönkön (videóval)

Címkék#felvonulás#lovas#szüreti

Az idei évben is a térség rendezvényeként szervezte Gyönk Városa a nagy hagyományokkal rendelkező szüreti fesztivált. Meghívást kaptak a szüreti felvonulásra és az azt követő rendezvényekre a térség települései. Részt vettek a környező települések képviselői, táncosai, lakosai, Keszőhidegkút, Miszla, Szakadát, Szárazd, Varsád.

Mauthner Ilona

A múlt évben - hagyományteremtés szándékával - elindított rendezvényen megmozdult a környék apraja-nagyja. A szüreti felvonulásra fogatok érkeztek Regöly, Szárazd, Varsád, Miszla és Tamási településekről. Meg kell említeni, hogy Gyönk három fogatot állított ki, ami köszönhető a lótartás térhódításának és remélhetőleg a Gyönk-Varsádi vidéki turizmus jövőbeli fellendülését alapozza meg. 

Gyönkön immár hagyomány a szüreti felvonulás, melyre a környékbeli településekről is elmentek
(Beküldött kép)

Szüreti felvonulás: traktorokkal, lóháton, gyalogosan, hintóval

A gyönki lovasok mellett Szakály, Regöly, Pincehely, Szárazd, Udvari, Kistormás, Varsád, Nagydorog, településekről is érkeztek lovasok, a traktoros felvonulók mellett. Gyönk Város zászlaját a fiatal Lécser István és Sárközi István vitte lóháton a menet elején. Gyönki Szivárvány Óvoda óvodásai is pótkocsira szálltak. Keszőhidegkútról is érkeztek táncosok, díszesen dekorált pótkocsin a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. Varsádról a Remény tánccsoport érkezett, Andrási Zoltánné Polgármester asszony vezetésével. Szárazdról szintén érkezett lelkes felvonuló csapat. Szakadát és Miszla először vett részt szervezetten a felvonuláson. A felvonulás szebbnél szebb megállóknál állt meg, ahol a lakosság kínálta süteménnyel, szendviccsel a menetben résztvevőket, amelyet a táncosok és a Vagabund zenekar vidám táncukkal, zenével jutalmazott. 

Szüreti felvonulás Gyönkön
Jó hangulatban telt a szüreti mulatság, este kezdődött a bál
(Beküldött  kép)

Este 9-kor kezdődött a bál, mely hajnalig tartott

A Művelődési Ház előtti széles úton volt igazán lehetőség a táncra, ostor pattogtatásra. Itt már több gyerek is felkéredzkedett a lovasok nyergébe. Ezt követte a Kertvárosi megálló, ahol már a jól tanított, képzett lovak is bemutathatták tudásukat. A Táncsics utcai megállóban hosszan időzött a felvonulás, a zenekar és a táncosok szórakoztatták a közönséget. A menet az általánosiskola udvarába vette az irányt, ahol felsorakoztak a hintók, lovasok, majd Téli Róbert polgármester köszöntötte a résztvevőket, vendégeket, érdeklődőket. Ezt követően Fejős Tibor kisbíró dobolta ki az elmúlt egy év eseményeit. A kulturális műsor keretében fellépett a Szivárvány Óvoda és Mini bölcsőde óvodás tánccsoportja, a varsádi Remény tánccsoport, a gyönki általános iskola Hangadó zenei csoportja, a gyönki Grüne Wiese gyermek és ifjúsági tánccsoportja.

A rendezvény este 9 órától folytatódott, a szüreti bállal. A bálon a Vagabund zenekar húzta a talpalávalót. A sok fiatal bálozóval a teltházas szüreti bál hajnalig tartott.

Két lovas - a szakályi Varga Péter és Zéman Ádám - a gyönki kocsmába is ellátogatott, stílszerűen lóháton

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu