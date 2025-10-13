Lóháton mentek be a kocsmába – ilyen volt a szüreti felvonulás Gyönkön (videóval)

A múlt évben - hagyományteremtés szándékával - elindított rendezvényen megmozdult a környék apraja-nagyja. A szüreti felvonulásra fogatok érkeztek Regöly, Szárazd, Varsád, Miszla és Tamási településekről. Meg kell említeni, hogy Gyönk három fogatot állított ki, ami köszönhető a lótartás térhódításának és remélhetőleg a Gyönk-Varsádi vidéki turizmus jövőbeli fellendülését alapozza meg.

Gyönkön immár hagyomány a szüreti felvonulás, melyre a környékbeli településekről is elmentek

(Beküldött kép)

Szüreti felvonulás: traktorokkal, lóháton, gyalogosan, hintóval

A gyönki lovasok mellett Szakály, Regöly, Pincehely, Szárazd, Udvari, Kistormás, Varsád, Nagydorog, településekről is érkeztek lovasok, a traktoros felvonulók mellett. Gyönk Város zászlaját a fiatal Lécser István és Sárközi István vitte lóháton a menet elején. Gyönki Szivárvány Óvoda óvodásai is pótkocsira szálltak. Keszőhidegkútról is érkeztek táncosok, díszesen dekorált pótkocsin a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. Varsádról a Remény tánccsoport érkezett, Andrási Zoltánné Polgármester asszony vezetésével. Szárazdról szintén érkezett lelkes felvonuló csapat. Szakadát és Miszla először vett részt szervezetten a felvonuláson. A felvonulás szebbnél szebb megállóknál állt meg, ahol a lakosság kínálta süteménnyel, szendviccsel a menetben résztvevőket, amelyet a táncosok és a Vagabund zenekar vidám táncukkal, zenével jutalmazott.

Jó hangulatban telt a szüreti mulatság, este kezdődött a bál

(Beküldött kép)

Este 9-kor kezdődött a bál, mely hajnalig tartott

A Művelődési Ház előtti széles úton volt igazán lehetőség a táncra, ostor pattogtatásra. Itt már több gyerek is felkéredzkedett a lovasok nyergébe. Ezt követte a Kertvárosi megálló, ahol már a jól tanított, képzett lovak is bemutathatták tudásukat. A Táncsics utcai megállóban hosszan időzött a felvonulás, a zenekar és a táncosok szórakoztatták a közönséget. A menet az általánosiskola udvarába vette az irányt, ahol felsorakoztak a hintók, lovasok, majd Téli Róbert polgármester köszöntötte a résztvevőket, vendégeket, érdeklődőket. Ezt követően Fejős Tibor kisbíró dobolta ki az elmúlt egy év eseményeit. A kulturális műsor keretében fellépett a Szivárvány Óvoda és Mini bölcsőde óvodás tánccsoportja, a varsádi Remény tánccsoport, a gyönki általános iskola Hangadó zenei csoportja, a gyönki Grüne Wiese gyermek és ifjúsági tánccsoportja.