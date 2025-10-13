október 13., hétfő

Szüreti nap

4 órája

Mulatott a falu Sárszentlőrincen (fotógaléria)

Mulatott a falu Sárszentlőrincen. A szüreti nap sikere egy folyamat része, amely meghatározza a kistelepülés mindennapjait. Az összefogás ismét sikert hozott.

Kutny Gábor

Ilyen hangulatú szüreti felvonulás már nagyon régen volt a faluban- mondta nagy örömmel Sebestyén Ákos Sárszentlőrinc polgármestere. Ha számokban kell elmesélni 250 felvonuló, 32 fogat és 29 csikós alkotta a menetetet., ami önmagában büszkeséggel tölthet el bennünket. De ami a számok mögött van az az, hogy társadalmi ügy lett a szüreti napból. Hetek óta díszítik a házak elejét a lakók, mert kiírtunk egy ilyen versenyt. És nem kevesebb, mint 27 ház közül kellett kiválasztani a legszebbet. Az óvónők hetek óta gyakorolnak a gyerekekkel, hogy táncoljanak a menetben. És akik nem vettek részt a vonuláson, közel 5-600 ember ment a menet mellett és nézte és tapsolta végig a felvonulást. 

Szüreti nap Sárszentlőrincen
Szüreti nap Sárszentlőrincen (Beküldött kép)

A szüreti nap összehozza a lakókat

Tényleg megmozdult a falu és ez nagy öröm, mert látszik ahogyan összefognak egy jó ügy, nevezetesen a hagyományaink megőrzése érdekében. De azt kell mondanom minden kezdeményezésünkre van jelentkező- nem is kevés-, aki segít megvalósítani céljainkat. azt kell mondanom ez az összefogás nem csak most jelentkezik, hanem számos kezdeményezésünk alkalmával is. Azt látom, hogy átalakult a szemlélet a faluban és van egy fiatalos lendület a közös dolgaink megvalósításában és ez nagyon jó- tette hozzá Sebestyén Ákos.

Szüreti felvonulás Sárszentlőrincen

Fotók: Beküldött képek

 

 

