Őszintén mesélt a szekszárdi nő a mammográfiáról – teljesen mást tapasztalt, mint amire számított

„A betegségek senkit sem kerülnek el, mégis gyakran hisszük, hogy velünk komolyabb baj úgysem történhet” – írta Facebook-oldalán a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Mint rámutattak, a prevenció az egészség megőrzésének egyik legfontosabb eleme, amely a rendszeres szűrővizsgálatokat is jelenti.

A szűrővizsgálatok közül a nőknek 40 éves kor felett elengedhetetlen a mammográfia

Szűrővizsgálatok nőknek, férfiaknak, életet mentenek

– Negyven éves korom óta kétévente elmegyek mammográfiára, vérvételre, tüdőszűrőre, nőgyógyászhoz és bőrgyógyászhoz. Beosztom, mikor, melyik szűrővizsgálatra kérek időpontot. Éppen két hete voltam mammográfián Szekszárdon. Időpontot kérni egy központi mobilszámon lehet, ebben változás történt az elmúlt évekhez képest. Hamar kaptam időpontot. Maga a vizsgálat pár perces volt, nem volt tömeg a váróban, minden nagyon kulturált volt, páran várakoztunk csak. A vizsgálóban lévő asszisztens nagyon kedves volt, mindent előre mondott, mit kell csinálni, mit fogok érezni. Nagyon pozitív érzés töltött el, pedig szorongva mentem oda – mondta Simon Ilona szekszárdi olvasónk. Jó érzés, amikor megkapom a leletet és az negatív – tette hozzá.

Őrszemek a várfalon: a szűrővizsgálatok fontossága

Miért olyan fontos, hogy rendszeresen részt vegyünk szűrővizsgálatokon, még akkor is, ha egészségesnek érezzük magunkat? A válasz egyszerű: sok betegség korai stádiumban nem okoz tüneteket, de ha időben felismerjük őket, jóval nagyobb eséllyel kezelhetők vagy akár meg is előzhetők a belőle fakadó komolyabb problémák.

A szűrővizsgálatok olyanok, mint az őrszemek a várfalon: tudják, hogy mire kell figyelni az esetlegesen felbukkanó veszélyt kutatva. Mert, ahogy telnek az évek, az életkorral együtt bizony nő a különböző kockázatok lehetősége is.

Minden életkorban más-más vizsgálatok javasoltak, hiszen a harmincas, negyvenes vagy ötvenes éveinkben eltérő egészségügyi kihívásokkal nézünk szembe. A harmincas éveinkben még többnyire kiváló az általános egészségünk, de már ilyenkor is érdemes figyelni a szív- és érrendszeri állapotunkra vagy a vércukorszintünkre. A negyvenes éveinkben gyakran nő az anyagcsere-betegségek, például a cukorbetegség és a koleszterinszint-problémák kockázata, míg ötven felett a rákos megbetegedések szűrése válik igazán fontossá.