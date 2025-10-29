október 29., szerda

Csalók

2 órája

Azonnal töröld, ha ilyen SMS-t kapsz!

Címkék#Taj-kártya#NEAK#sms#csalás

Új TAJ-kártya SMS terjed a NEAK nevében, amellyel a csalók személyes adatokat és pénzt próbálnak kicsalni.

Keresztes Klaudia

Egyre több bejelentés érkezik arról, hogy csalók a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevével visszaélve próbálnak pénzt és adatokat kicsalni gyanútlan emberektől. A megtévesztő TAJ-kártya SMS-ekben megújítására hivatkoznak – ha ilyet kapsz, semmiképp ne kattints a linkre, inkább azonnal töröld az üzenetet.

Hamis taj-kártya SMS-ek terjednek országszerte, a NEAK nem küld ilyet.
Forrás:  Shutterstock
Forrás:  Shutterstock

Hamis TAJ-kártya SMS-ekkel próbálkoznak a csalók

A Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI) figyelmeztetése szerint a csalók üzenete egy kártékony hivatkozást tartalmaz, amely egy megtévesztésig a NEAK hivatalos oldalára hasonlító weboldalra vezet.
Itt a látogatót egy hivatalos hangvételű közleményben arra kérik, hogy „töltse ki és nyújtsa be a TAJ-kártya frissítési űrlapot”, különben megszűnhet az egészségügyi jogosultsága.

A gyanútlan felhasználótól adatokat és pénzt is kérnek

Az oldalon található „Folytatás a frissítéssel” gomb egy újabb űrlapra irányít, ahol már személyes adatokat kérnek be. Ezeket a csalók később további visszaélésekhez is felhasználhatják.
Ezután jön a következő lépés: egy 1,80 eurós „szolgáltatási díjat” kérnek bankkártyás fizetéssel. A fizetési űrlapon megadott kártyaadatokkal a bűnözők már hozzá is férhetnek a bankszámlához.

A folyamat végén még egy „mobilverifikációs” kódot is küldenek – ez tovább erősíti a látszatot, hogy hivatalos ügyről van szó. A kód azonban érvénytelen hibaüzenetet ad, miközben a háttérben már leemelték a pénzt az áldozat számlájáról.

A NEAK soha nem küld SMS-t

A NEAK közleménye egyértelmű: az alapkezelő soha nem küld SMS-t vagy telefonos értesítést a TAJ-kártyákkal kapcsolatban. Az ügyfelekkel kizárólag postai úton vagy az ismert, hivatalos elektronikus csatornákon kommunikálnak.
Fontos tudni, hogy a NEAK nem kezel olyan adatokat, amelyek alapján telefonos vagy SMS-es megkeresést küldhetne.

Mit tehetsz, ha ilyen üzenetet kapsz?

  • Ne kattints a linkre, és ne tölts ki semmilyen űrlapot.
  • Ne add meg a személyes vagy bankkártyaadataidat.
  • Azonnal töröld az üzenetet.
  • Ha már megadtad adataidat, értesítsd a bankodat, és jelezd az esetet a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek.

 

