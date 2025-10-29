2 órája
Azonnal töröld, ha ilyen SMS-t kapsz!
Új TAJ-kártya SMS terjed a NEAK nevében, amellyel a csalók személyes adatokat és pénzt próbálnak kicsalni.
Egyre több bejelentés érkezik arról, hogy csalók a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevével visszaélve próbálnak pénzt és adatokat kicsalni gyanútlan emberektől. A megtévesztő TAJ-kártya SMS-ekben megújítására hivatkoznak – ha ilyet kapsz, semmiképp ne kattints a linkre, inkább azonnal töröld az üzenetet.
Hamis TAJ-kártya SMS-ekkel próbálkoznak a csalók
A Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI) figyelmeztetése szerint a csalók üzenete egy kártékony hivatkozást tartalmaz, amely egy megtévesztésig a NEAK hivatalos oldalára hasonlító weboldalra vezet.
Itt a látogatót egy hivatalos hangvételű közleményben arra kérik, hogy „töltse ki és nyújtsa be a TAJ-kártya frissítési űrlapot”, különben megszűnhet az egészségügyi jogosultsága.
Így ismerheti fel, hogy csalók akarják megszerezni a bizalmas adatait! – Ezekre figyeljen!A csalók egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják megszerezni az ügyfelek bizalmas adatait.
A gyanútlan felhasználótól adatokat és pénzt is kérnek
Az oldalon található „Folytatás a frissítéssel” gomb egy újabb űrlapra irányít, ahol már személyes adatokat kérnek be. Ezeket a csalók később további visszaélésekhez is felhasználhatják.
Ezután jön a következő lépés: egy 1,80 eurós „szolgáltatási díjat” kérnek bankkártyás fizetéssel. A fizetési űrlapon megadott kártyaadatokkal a bűnözők már hozzá is férhetnek a bankszámlához.
Figyelem! Újabb átverés célozza a SZÉP-kártyásokatAz OTP Bank figyelmeztetést adott ki hivatalos oldalán.
A folyamat végén még egy „mobilverifikációs” kódot is küldenek – ez tovább erősíti a látszatot, hogy hivatalos ügyről van szó. A kód azonban érvénytelen hibaüzenetet ad, miközben a háttérben már leemelték a pénzt az áldozat számlájáról.
A NEAK soha nem küld SMS-t
A NEAK közleménye egyértelmű: az alapkezelő soha nem küld SMS-t vagy telefonos értesítést a TAJ-kártyákkal kapcsolatban. Az ügyfelekkel kizárólag postai úton vagy az ismert, hivatalos elektronikus csatornákon kommunikálnak.
Fontos tudni, hogy a NEAK nem kezel olyan adatokat, amelyek alapján telefonos vagy SMS-es megkeresést küldhetne.
Mit tehetsz, ha ilyen üzenetet kapsz?
- Ne kattints a linkre, és ne tölts ki semmilyen űrlapot.
- Ne add meg a személyes vagy bankkártyaadataidat.
- Azonnal töröld az üzenetet.
- Ha már megadtad adataidat, értesítsd a bankodat, és jelezd az esetet a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek.