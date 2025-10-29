Azonnal töröld, ha ilyen SMS-t kapsz!

Egyre több bejelentés érkezik arról, hogy csalók a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevével visszaélve próbálnak pénzt és adatokat kicsalni gyanútlan emberektől. A megtévesztő TAJ-kártya SMS-ekben megújítására hivatkoznak – ha ilyet kapsz, semmiképp ne kattints a linkre, inkább azonnal töröld az üzenetet.

Hamis TAJ-kártya SMS-ek terjednek országszerte, a NEAK nem küld ilyet.

Hamis TAJ-kártya SMS-ekkel próbálkoznak a csalók

A Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI) figyelmeztetése szerint a csalók üzenete egy kártékony hivatkozást tartalmaz, amely egy megtévesztésig a NEAK hivatalos oldalára hasonlító weboldalra vezet.

Itt a látogatót egy hivatalos hangvételű közleményben arra kérik, hogy „töltse ki és nyújtsa be a TAJ-kártya frissítési űrlapot”, különben megszűnhet az egészségügyi jogosultsága.