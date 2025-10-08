október 8., szerda

Fogékony fiatalság

1 órája

Időutazás várta a tanulókat a tájházban

Szeri Árpád

A város tájházába látogattak nemrég a gyönki Hegyhát Általános Iskola 2. és 3. évfolyamos nemzetiségi osztályainak tanulói. A helyszínen Lerch Konrádné tárlatvezető kalauzolta végig a gyerekeket a múlt világán. A kisdiákok érdeklődve figyelték a régi idők használati eszközeit, bútorait és berendezési tárgyait, melyek mind hozzájárultak ahhoz, hogy közelebb kerüljenek elődeik életmódjához.

A gyönki általános iskola két osztályának tanulói a helyi tájház bejárata előtt. Fotó: Beküldött

A közvetlen, élményszerű magyarázatnak köszönhetően nemcsak látták, hanem képzeletben át is élhették azt, hogy milyen lehetett száz évvel ezelőtt Gyönkön élni. A látogatáson külön hangsúlyt kapott a helyi német nemzetiségi kulturális örökség ápolása.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
