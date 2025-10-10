Tányérnyi pókok leselkednek a boltok polcairól

Októberben nem szeretek boltba járni. Ennek oka, hogy ilyenkor már teljes gőzerővel dübörög a halloweeni őrület. Az ünnep hidegen hagy, ám tudom és elfogadom, hogy mostanra hazánkban is teljesen elterjedetté vált. Ennek megfelelően az üzletek polcai tele vannak a rémisztgetésre épülő tengerentúli hagyomány dekorcuccaival. Például óriási műpókokkal, amiktől én nem csak játékból, hanem tényleg megijedek. Nem kicsit, hanem nagyon, ugyanis fóbiás vagyok.

A minap bementem egy virágboltba, de nem időztem ott sokáig. A kerámia dísztárgyak között tányérnyi, szőrös, nyolclábú fenevadak pöffeszkedtek, a plafonról szintén műpókok lógtak, úgyhogy nem sokáig nézelődtem. Majd karácsony előtt visszatérek.