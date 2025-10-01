október 1., szerda

Táppénz: akár ennyi időre is kiírhatja az orvos

Címkék#jogviszony#háziorvos#táppénz#jogszabály

Meddig lehet valaki táppénzen, és ki dönt erről valójában? Sokan nincsenek tisztában a táppénz szabályokkal, pedig a rendszer szigorú, és az orvost is ellenőrzik.

Keresztes Klaudia

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mennyi ideig maradhatnak táppénzen, pedig a vonatkozó jogszabályok világosan meghatározzák a feltételeket. A táppénz időtartamát és jogosultságát szigorú szabályok alapján bírálják el, és a rendszer folyamatosan ellenőrzi a betartásukat. A betegség első szakaszában – általában az első 15 munkanap során – betegszabadság jár, amelyre a munkáltató fizeti a távolléti díj 70 százalékát. Ez kizárólag munkaviszonyban álló alkalmazottakra vonatkozik. Egyéni vállalkozók és megbízási szerződéssel dolgozók esetében a táppénz már az első naptól érvényes lehet, amennyiben fennáll a társadalombiztosítási jogviszonyuk.

Komoly szabályok határozzák meg a táppénz hosszát.
Forrás:  Shutterstock

„A keresőképtelenség megállapítása alapvetően a háziorvos feladata. Amennyiben a páciens súlyosabb balesetet szenved, vagy kórházi, szakorvosi ellátásra szorul egy betegség miatt, úgy a kórházból való elbocsátás után a háziorvos veszi át a további gondozást és a keresőképtelenség megítélését” – mondta dr. Schranz Róbert háziorvos. 

„A táppénz időtartamát több tényező befolyásolja, például a betegség jellege, súlyossága, illetve hogy az adott személy szenved-e valamilyen krónikus alapbetegségben. Hosszabb, akár hónapokra szóló keresőképtelenség megállapításához komolyabb egészségi állapot szükséges” – tette hozzá.

Mennyi ideig jár a táppénz?

A jogszabályok szerint egy adott biztosítási jogviszonyon belül legfeljebb egy évig (365 naptári napig) lehet valaki jogosult táppénzre. Amennyiben a biztosított jogviszonya rövidebb, akkor a táppénz is csak annyi napra jár, amennyi biztosított napot igazolni tud. A rendszer automatikusan figyeli a jogosultsági időt, és jelzést küld a közelgő lejáratról.

  • Rövid táppénz (pl. influenza): pár nap–pár hét, ritkán igényel kontrollt.
  • Hosszú táppénz (pl. nagy műtét, krónikus betegség fellángolása): hónapokig tarthat, rendszeres orvosi kontrollal és szükség esetén felülvizsgálattal. A gyógyulást akadályozó magatartás vagy vizsgálat elmulasztása a táppénz megszüntetésével járhat.

Speciális helyzetek:

  • Veszélyeztetett terhesség – táppénz már az első naptól (nem betegszabadság).
  • Gyermek betegsége – szülőként gyermekápolási táppénz (kórházi bent tartózkodásnál is).
  • Közegészségügyi eltiltás / hatósági elkülönítés / zárlat – táppénz járhat, és bizonyos előzményeket ilyenkor nem számítanak be.

„A táppénz időszaka alatt rendszeres kontrollvizsgálatok szükségesek, melyek során felülvizsgáljuk a beteg állapotát, és mérlegeljük, indokolt-e a keresőképtelenség további fenntartása. Ez egy szigorúan szabályozott rendszer, amelyben a háziorvosok munkáját is ellenőrzik. Van, hogy hozzánk is kolléga jön, aki ellenőrzi a táppénz jogosultságát, illetve kezelési tanácsot is adhat”– emelte ki dr. Schranz Róbert háziorvos. 

Fontos tudni, hogy a munkáltatónak is joga van kérni felülvizsgálatot, különösen hosszabb távollét esetén. Ezek a lépések a rendszer átláthatóságát és a jogosultságok jogszerűségét biztosítják.

„Napjainkban minden digitálisan történik, az adatok azonnal a felhőbe kerülnek, így minimálisra csökkenthető a visszaélések lehetősége. Természetesen előfordult már az én praxisomban is, hogy nézeteltérés alakult ki egy-egy beteggel, aki nem értett egyet a döntéssel, de ilyenkor is a szakmai irányelvek és jogszabályok szerint járunk el. A legfontosabb cél mindig az, hogy a beteg megkapja a számára szükséges kezelést és pihenést a mielőbbi felépülés érdekében, hiszen csak így tudja hosszú távon ellátni munkáját, ami végső soron a munkáltató érdeke is”– húzta alá dr. Schranz Róbert háziorvos.

 

 

