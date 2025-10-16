Ahol egykor 661 ezer táska készült, ma madarak csicseregnek – titkok a Prométheusz Parkról (fotókkal)

Ezerkilencszázhetvenhat decemberében lázas munka folyt Szekszárd kellős közepén, a táskagyárban. Hivatalos nevén a Rákospalotai Bőr- és Műanyagfeldolgozó Vállalat szekszárdi gyáregységében. Aztán nagyon örültek, mert sikerült teljesíteni az éves export tervet. Egészen pontosan 661 ezer táskát készítettek szovjet rendelésre, ennek töredékét, 11 ezer darabot küldtek Lengyelországba, és további 12 ezer elkészítésével eleget tettek tőkés export kötelezettségeiknek is.

Év végi hajrá 1976 decemberében a szekszárdi táskagyárban

Fotó: A szerző felvétele

Táskagyár – ma már csak képeken láthatjuk

Ez volt 1976-ban. Aztán alig telt el egy év, bezárt a gyár. Sőt nem csak bezárt, le is bontották a régi-régi épületet. Azt, amely nem táskagyárnak épült az 1700-as évek vége felé, hanem az épület lett a hazai selyemgyártás bázisa. Ez volt a selyemgombolyító, ahol selyemhernyó gubójából lett selyemfonal. Egyébként ez volt akkor a város egyetlen jelentős ipari üzeme, úgy is mondták a selyem fabrika. Később gróf Bezerédj Pál érdekeltségébe került, aki Tolnán selyemgyárat is épített. Szekszárdon pedig nem csak selyemfonalat készítettek, a selyemgombolyító épületegyüttesben működött a Magyar Királyi Selyemtenyésztési Főfelügyelőség is.

Bontják a táskagyárat Szekszárd központjában

Fotó: A szerző felvétele

Aztán lett az épületből néhány évre táskagyár, s mikor Szekszárd szépülni kezdett, helyét elfoglalta a város központjának sokak szerint legszebb része a Prométheusz park. A parkot Mőcsényi Mihály tájépítész professzor tervezte, névadóját pedig Varga Imre Kossuth-díjas művész készítette, aki krómacél lemezből formálta meg a mitológiai történetet, mely szerint Prométheusz, a titánok egyike ellopta a tüzet az istenektől, hogy az embereknek adja, amiért Zeusz a Kaukázus hegyéhez láncolta, ahol folytonosan újra nővő máját saskeselyűk marcangolták. Prométheusz itt egy hatalmas kövön áll. Feje felett a lobogó tüzet tartja és két saskeselyű bünteti őt.