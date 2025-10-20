október 20., hétfő

Digitalizáció

5 órája

Januártól megszűnik a TB-kiskönyv, ez lesz helyette

Már nem sokáig használhatjuk ezt a rózsaszínű papír alapú okmányt. A Magyar Közlönyben szereplő rendelet szerint ugyanis búcsút inthetünk végleg a TB-kiskönyvnek.

Mauthner Ilona

A jövő év január 1-től megszűnik a klasszikus TB-kiskönyv, és helyette úgynevezett e-TB kiskönyv kerül bevezetésre. Az e-TB kiskönyv a biztosított személyazonosító adatai és TAJ-száma mellett tartalmazza az egyes jogviszonyai vonatkozásában a foglalkoztatójának nevét, jogviszonyainak időtartamát, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és a baleseti táppénz tekintetében pedig az egyes ellátások jogcímét, folyósításának időtartamát.

Búcsúzik a TB-kiskönyv a jövő év januárjától

A Magyar Közlönyben olvasható az a rendelet, melynek értelmében megszűnik a TB-kiskönyv, számolt be róla a Világgazdaság. A kormány az eddig használatos könyvecske helyett más rendszert vezet be. Tehát az már egészen biztos, hogy a a biztosítási jogviszonyok és egészségbiztosítási ellátások igazolására szolgáló papíralapú igazolvány búcsúzik.

Mi jön a TB-kiskönyv helyett?

Az új rendszerkialakításának elindítására a kormány közel 290 millió forint egyszeri forrást biztosít. Tételesen ebből 198 millió forintot az egészségbiztosítási költségvetési szervek, 90 milliót pedig a Magyar Államkincstár kap. Továbbá az is kiderült, hogy az új rendszer fenntartására a jövő évtől évente mindig 41,75 millió forintot különítenek el.

Ez az újabb átalakítás nem számít újdonságnak, inkább egy folyamat része. Például az egészségügyi ügyek intézését a kormány már egy ideje az Egészségablak nevű applikációba irányítja. De ide sorolhatjuk a a Digitális Állampolgárság applikációt is, amelyben egyre több ügyet tudnak intézni az állampolgárok. Ezen a felületen például hamarosan elérhető lesz a használtgépjármű-adásvétel, valamint a társadalombiztosítás és a jövedelemigazolás.

Tb-kiskönyv digitálisan: ezek az előnyök

Az elektronikus alapú lekérdező rendszer előnyei: Sokkal kevesebb lesz a vállalkozások adminisztrációja, a papírmunka, és nem kell tárolniuk a könyvecskéket. Felgyorsul az ügyintézés: mindig naprakészen és pontosan rendelkezésre állnak az adatok. Pontosabbak lesznek az adatok, hiszen korábban előfordulhatott, hogy a jogviszony és az ellátás (például a táppénz, a csed, a gyed) nem teljes körűen került a kiskönyvbe.

A megszüntetés mellett szól, hogy a TB-kiskönyv nem mindig volt teljes körű tartalmú. Egyes jogviszonyok (mint az egyéni vállalkozói, vagy a társas vállalkozói) nem szerepelnek benne. Voltak esetek, amikor az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai sem kerültek bele. 

 

 

