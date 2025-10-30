Terjed a vírus: Egyre több a beteg Szekszárdon!

Bár országosan stagnál a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben, Szekszárdon továbbra is emelkedett szintet mértek – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss jelentéséből. Ez arra utal, hogy a városban továbbra is sok a fertőzött, és a vírus aktívan jelen van a lakosság körében.

Újra felfutóban a koronavírus?

Forrás: MW illusztráció

A legfrissebb adatok szerint az ország 18 mintavételi pontján stagnált a koronavírus koncentrációja, míg Szekszárd mellett több nagyvárosban – például Pécsen, Veszprémben és Zalaegerszegen – is emelkedett tartományban maradt a kimutatott örökítőanyag mennyisége. Csökkenést mindössze Salgótarjánban figyeltek meg.

A szakemberek szerint a szennyvízadatok néhány héttel megelőzik a fertőzésszámok változását, vagyis ami most a mintákban látszik, az előre jelzi a következő hetek betegszámait. Ez alapján a járvány még mindig nem vonult le teljesen Szekszárdon.