Újra lehet csobbanni Tamásiban

A Tamási Termálfürdőben három évvel ezelőtt pusztító tűz nem lett volna végzetes, de a közel 900 köbméter oltóvíz jelentős károkat okozott akkor a gépészetben. Így a felmérések után kiderült, több olyan felújítást is meg kell csinálni, amely túlmutat a tűz pusztításán. A kormányzat 910 millió forintos támogatást biztosított a szükséges rekonstrukció munkálatainak fedezetére.

Tamási termálfürdő - folyik a felújítás

Forrás: Beküldött kép

A projekt keretében sor kerül a válaszfalak áthelyezésére, a belső falfelületek javítására, festésre, valamint a padló- és falburkolatok cseréjére. Megújul a gyógyászati részleg, ahol új elemek, például súlyfürdő medence létesül, továbbá a medencéket és a tetőteraszt is korszerűsítik. Modern beléptető rendszer, energiatakarékos világítás és fejlett gépészeti, fűtési és szellőztető rendszerek épülnek ki. Az öltözők és a pultok szintén megújulnak, így a vendégek a jövőben kényelmesebb, korszerű környezetet vehetnek birtokba.

A munkálatok jelenleg is zajlanak: megtörtént a szükséges bontás az épületben és a teraszon, valamint megkezdődött a gyógyászati részleg átépítése. A beruházás várhatóan egy éven belül befejeződik.