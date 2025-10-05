17 perce
Újra lehet csobbanni Tamásiban
2021 november 1-jén tűz ütött ki a Tamási Város Önkormányzata által üzemeltetett fürdő tetőszerkezetében. A termálfürdőben a felújítás elkezdődött. A lángok és az oltás során keletkezett károk helyreállítása érdekében az önkormányzat nyílt közbeszerzési eljárást írt ki, amelyet a DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. nyert el. A vállalkozási szerződés alapján a fürdő átfogó felújítása és korszerűsítése zajlik, kiemelten a tetőszerkezet helyreállítása és a gyógyászati részleg átépítése.
Tamási termálfürdő- folyik a felújítás
Forrás: Beküdött kép
A Tamási Termálfürdőben három évvel ezelőtt pusztító tűz nem lett volna végzetes, de a közel 900 köbméter oltóvíz jelentős károkat okozott akkor a gépészetben. Így a felmérések után kiderült, több olyan felújítást is meg kell csinálni, amely túlmutat a tűz pusztításán. A kormányzat 910 millió forintos támogatást biztosított a szükséges rekonstrukció munkálatainak fedezetére.
A projekt keretében sor kerül a válaszfalak áthelyezésére, a belső falfelületek javítására, festésre, valamint a padló- és falburkolatok cseréjére. Megújul a gyógyászati részleg, ahol új elemek, például súlyfürdő medence létesül, továbbá a medencéket és a tetőteraszt is korszerűsítik. Modern beléptető rendszer, energiatakarékos világítás és fejlett gépészeti, fűtési és szellőztető rendszerek épülnek ki. Az öltözők és a pultok szintén megújulnak, így a vendégek a jövőben kényelmesebb, korszerű környezetet vehetnek birtokba.
A munkálatok jelenleg is zajlanak: megtörtént a szükséges bontás az épületben és a teraszon, valamint megkezdődött a gyógyászati részleg átépítése. A beruházás várhatóan egy éven belül befejeződik.