Tisztelet ’56 hőseinek! – Decsen kezdték a megemlékezést

Tisztelet ’56 hőseinek! Decsen kezdtük az ünnepi megemlékezések sorát – írta Horváth István, a szekszárdi térség országgyűlési képviselője Facebook-posztjában. – A koszorúzás után az általános iskolások színvonalas műsora idézte fel az 1956-os forradalom eseményeit, méltó módon tisztelegve a hősök előtt. Gratulálok a diákoknak és a felkészítő pedagógusoknak a szívből jövő szerepléshez!

Forrás: Facebook