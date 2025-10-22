Koszorúzás
1 órája
Tisztelet ’56 hőseinek! – Decsen kezdték a megemlékezést
Tisztelet ’56 hőseinek! Decsen kezdtük az ünnepi megemlékezések sorát – írta Horváth István, a szekszárdi térség országgyűlési képviselője Facebook-posztjában. – A koszorúzás után az általános iskolások színvonalas műsora idézte fel az 1956-os forradalom eseményeit, méltó módon tisztelegve a hősök előtt. Gratulálok a diákoknak és a felkészítő pedagógusoknak a szívből jövő szerepléshez!
