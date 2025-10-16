Bejárták az utolsó szakaszt – Szekszárdon ért véget a 3. Tisztelettúra (képgaléria)

A Tisztelettúra záró szakaszán a résztvevők különleges társaságban túrázhattak: az „És még egymillió lépés Magyarországon” című dokumentumfilm-sorozat alkotói is csatlakoztak a csoporthoz, hogy együtt járják be az ikonikus útvonal utolsó kilométereit. A Lisztes-tetőn, Prajda Vendel tanyáján – a túra egyik legemblematikusabb pontján – a résztvevők megpihentek, beszélgettek, énekeltek, sőt, ízes falatok és jó borok is kerültek az asztalra.

Harmadik alkalommal adott otthont Szekszárd a Tisztelettúra záró eseményének

Fotó: Kiss Albert

Egykori filmes is rész vett a Tisztelettúra idei szakaszán

A nap egyik kiemelt vendége Tolnai Ferenc volt, aki korábban egykerekezve teljesítette a Kéktúra és a Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra útvonalát. Ő most gyalog tette meg a Tisztelettúra teljes szakaszát, ezzel is tisztelegve a természetjárás hagyománya és Rockenbauer Pál szellemisége előtt.

A túra reggel 7 órakor indult a grábóci tejcsarnoktól, majd a Haramia-forráson, a Sötétvölgyi erdészházon, a Bati-kilátón és a Kerék-hegyen át vezetett Szekszárdig. A résztvevők kora délután érkeztek meg a városba, ahol Dr. Fusz György, Szekszárd alpolgármestere a Garay téren köszöntötte őket. A program az ikonikus ivó szarvas szobornál folytatódott, ahol az alpolgármester röviden felidézte a szobor történetét, majd a túrázók a Rockenbauer-emlékháznál zárták a napot közös filmvetítéssel, beszélgetéssel és a hagyományos paprikás krumplival, természetesen szekszárdi borok kíséretében.

A Tisztelettúra az Egymilliomodik Lépés Egyesület szervezésében valósult meg, célja, hogy újra és újra életre hívja azt a szellemiséget, amelyet Rockenbauer Pál és társai teremtettek meg az 1980-as évek legendás televíziós sorozatával. Az idei esemény ismét bizonyította, hogy a természetjárás, a közösség és a múlt iránti tisztelet ma is képes összekötni generációkat.