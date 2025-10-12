42 perce
Tíz kisbaba született – ezek a legfrissebb anyakönyvi hírek!
Szeptember utolsó két hetében 10 aranyos csöppség született Dombóvár körzetében. Négy pár kötött házasságot, és 18 honfitársunkat ragadta el a halál. Íme a dombóvári önkormányzat hatósági osztályának friss adatai szeptember utolsó két hetében.
Szeptember utolsó két hetében Dombóváron és térségében az alábbi anyakönyvezett események történtek: 18 honfitársunk hunyt el, 5 nő és 13 férfi. A születések száma alacsonyabb, mindössze 10 csöppség látott napvilágot: 4 kislány és 6 kisfiú. És négy pár fogadott egymásnak örök hűséget.
Ezek a Dombóváron anyakönyvezett események
Dr. Mádai Anna, Dombóvár önkormányzata hatósági osztályának vezetője elmondta, az említett adatok nem a városi lakcímmel rendelkező személyeket, hanem a Dombóváron anyakönyvezett események számát takarják, azaz lakóhelytől függetlenül a Dombóvár közigazgatási területén történt születések és halálesetek száma, valamint a Dombóváron megkötött házasságok adatai rajzolódnak ki ezen statisztikából.