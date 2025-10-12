Tíz kisbaba született – ezek a legfrissebb anyakönyvi hírek!

Szeptember utolsó két hetében Dombóváron és térségében az alábbi anyakönyvezett események történtek: 18 honfitársunk hunyt el, 5 nő és 13 férfi. A születések száma alacsonyabb, mindössze 10 csöppség látott napvilágot: 4 kislány és 6 kisfiú. És négy pár fogadott egymásnak örök hűséget.

Szeptember utolsó két hetében tíz kisbaba született Dombóváron

Ezek a Dombóváron anyakönyvezett események

Dr. Mádai Anna, Dombóvár önkormányzata hatósági osztályának vezetője elmondta, az említett adatok nem a városi lakcímmel rendelkező személyeket, hanem a Dombóváron anyakönyvezett események számát takarják, azaz lakóhelytől függetlenül a Dombóvár közigazgatási területén történt születések és halálesetek száma, valamint a Dombóváron megkötött házasságok adatai rajzolódnak ki ezen statisztikából.