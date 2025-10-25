október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

12°
+14
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Anyakönyvi hírek

3 órája

Tizenketten meghaltak, és nem volt esküvő

Címkék#halál#születés#anyakönyv

Október első két hetében 6 aranyos csöppség született Dombóvár körzetében. Senki nem kötött házasságot, és 12 honfitársunkat ragadta el a halál. Íme a dombóvári önkormányzat hatósági osztályának friss adatai szeptember utolsó két hetében.

Mauthner Ilona

Október első két hetében Dombóváron és térségében az alábbi anyakönyvezett események történtek: 12 honfitársunk hunyt el, 5 nő és 7 férfi. A születések száma alacsonyabb, mindössze 6 csöppség látott napvilágot: 3 kislány és 3 kisfiú.

Október első két hetében hat kisbaba született október első két hetében, Dombóvár körzetében
Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Ezek a Dombóváron anyakönyvezett események 

Dr. Mádai Anna, Dombóvár önkormányzata hatósági osztályának vezetője elmondta, az említett adatok nem a városi lakcímmel rendelkező személyeket, hanem a Dombóváron anyakönyvezett események számát takarják, azaz lakóhelytől függetlenül a Dombóvár közigazgatási területén történt születések és halálesetek száma, valamint a Dombóváron megkötött házasságok adatai rajzolódnak ki ezen statisztikából.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu