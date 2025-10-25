Tizenketten meghaltak, és nem volt esküvő

Október első két hetében Dombóváron és térségében az alábbi anyakönyvezett események történtek: 12 honfitársunk hunyt el, 5 nő és 7 férfi. A születések száma alacsonyabb, mindössze 6 csöppség látott napvilágot: 3 kislány és 3 kisfiú.

Ezek a Dombóváron anyakönyvezett események

Dr. Mádai Anna, Dombóvár önkormányzata hatósági osztályának vezetője elmondta, az említett adatok nem a városi lakcímmel rendelkező személyeket, hanem a Dombóváron anyakönyvezett események számát takarják, azaz lakóhelytől függetlenül a Dombóvár közigazgatási területén történt születések és halálesetek száma, valamint a Dombóváron megkötött házasságok adatai rajzolódnak ki ezen statisztikából.



