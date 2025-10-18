Több száz aláírás gyűlt össze – mindenki a békét támogatja! (videókkal)

Békét akarnak a magyar emberek, s békét akarnak a Tolna vármegyei emberek is.

Erről posztolt este rövid videót a Facebookon Vizin Balázs, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke. Mint kiemelte: Harcon, Kakasdon, Hőgyészen, Kétyen, Felsőnánán, Zombán és Szakályban több száz aláírást gyűjtöttek össze szombaton, és itt nem állnak meg.

„Innen folytatjuk! – hangsúlyozta az alelnök a videóban.

Brüsszel háborúba sodorná Európát, de ezt nem akarják Tolna vármegye más településein, a Tamási környékén élők sem.

„Tolna vármegye egy gyönyörű hely! Köszönjük a településeinken élőknek a beszélgetést és biztatást! Egyetlen nap alatt több ezren írták alá, hogy elutasítjuk Brüsszel háborús terveit! Holnap újra elmegyünk minden településre!” – írta ki a közösségi oldalára Cseke István, a Fidesz közgyűlési frakcióvezetője.

A paksi térségből Biró Marcell, a vármegyei önkormányzat alelnöke posztolt videót.

Mint kiemelte: Simontornyán, Pálfán, Bikácson, Nagydorogon, Pusztahencsén, Györkönyben, Kajdacson és Sárszentlőrincen is gyűjtötték az aláírásokat szombaton.

„És ahogy ígértük, a hétvégén eljutunk a választókerületünk összes településére” – erősítette meg a videóban.