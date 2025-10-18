október 18., szombat

Lukács névnap

+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vasárnap folytatják

1 órája

Több száz aláírás gyűlt össze – mindenki a békét támogatja! (videókkal)

Címkék#Tolna Vármegyei Közgyűlés#Tolna Vármegye Önkormányzat#Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlés

Több száz aláírást gyűjtöttek össze a vármegyei politikusok szombaton. Vizin Balázs, Cseke István és Biró Marcell a közösségi oldalon mondott köszönetet a támogatásokért.

Teol.hu
Több száz aláírás gyűlt össze – mindenki a békét támogatja! (videókkal)

Békét akarnak a magyar emberek, s békét akarnak a Tolna vármegyei emberek is. 

Erről posztolt este rövid videót a Facebookon Vizin Balázs, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke. Mint kiemelte: Harcon, Kakasdon, Hőgyészen, Kétyen, Felsőnánán, Zombán és Szakályban több száz aláírást gyűjtöttek össze szombaton, és itt nem állnak meg.  

„Innen folytatjuk! – hangsúlyozta az alelnök a videóban.

Brüsszel háborúba sodorná Európát, de ezt nem akarják Tolna vármegye más településein, a Tamási környékén élők sem. 

„Tolna vármegye egy gyönyörű hely! Köszönjük a településeinken élőknek a beszélgetést és biztatást! Egyetlen nap alatt több ezren írták alá, hogy elutasítjuk Brüsszel háborús terveit! Holnap újra elmegyünk minden településre!” – írta ki a közösségi oldalára Cseke István, a Fidesz közgyűlési frakcióvezetője. 

A paksi térségből Biró Marcell, a vármegyei önkormányzat alelnöke posztolt videót. 

Mint kiemelte: Simontornyán, Pálfán, Bikácson, Nagydorogon, Pusztahencsén, Györkönyben, Kajdacson és Sárszentlőrincen is gyűjtötték az aláírásokat szombaton. 

„És ahogy ígértük, a hétvégén eljutunk a választókerületünk összes településére” – erősítette meg a videóban. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu