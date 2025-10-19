október 19., vasárnap

Nándor névnap

12°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Áremelkedés

4 órája

Egekben a tojás ára – meddig tart még a drágulás?

Címkék#tojás#KSH#kereskedelem

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint jelentős változások történtek a héjas tojás külkereskedelmében. A hazai piacokon egyre érzékelhetőbb a tojás ára, amely az elmúlt időszakban jelentősen emelkedett.

Keresztes Klaudia

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint Magyarország külkereskedelmében jelentős változások történtek a héjas tojás piacán 2025 első nyolc hónapjában. Az árnövekedés több tényezőre is visszavezethető: a külkereskedelmi korlátok, a hazai termelési költségek emelkedése, illetve az, hogy a kereslet némileg átrendeződött. Mindez azt jelzi, hogy a tojás ára nemcsak a termelők, hanem a fogyasztók számára is egyre érzékelhetőbb költségtényezővé válik.

A dobozos tojás ára is jelentősen emelkedett, így egyre mélyebben kell a pénztárcánkba nyúlni.
A dobozos tojás ára is jelentősen emelkedett, így egyre mélyebben kell a pénztárcánkba nyúlni. Forrás:  MW

Szárnyal a tojás ára

Az év első 40 hetében a ketreces tartásból származó étkezési tojás (M+L méret) átlagos csomagolóhelyi ára 63,39 forint volt darabonként, ami jelentős, 31,1 százalékos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Még ennél is magasabb árat kellett fizetni a mély almos tartásból származó tojásokért: azok átlagára 72,44 forintra emelkedett darabonként, ami 27,2%-os növekedést jelentett tavalyhoz viszonyítva.

A különböző kiszerelésekben is számottevő drágulás történt:

Az M méretű dobozos tojás ára 65,91 Ft/darab lett (+29%),

Az L méretű dobozos tojás 76,16 Ft/darab volt (+26,5%),

Az M-es tálcás tojás ára 57,31 Ft/darab lett (+32,3%),

Az L-es tálcás tojás 63,89 Ft/darab volt (+36,1%).

Az ősz folyamán a piacokon is egy időben hiány volt a friss hazai tojásból, azonban most újra vásárolhatunk belőle. Átlagban körülbelül 110 forintos darab áron mozognak a hazai kistermelői friss háztáji tojások. Kovács Pálné bogyiszlói kistermelő a szekszárdi piacon így látja a jelenlegi helyzetet: „Kellemes meleg őszi időnk van, így a tyúkokon sem érződik, hogy visszaesett volna a termelés. Szerencsére sokan választják a háztáji tojásokat a boltiak helyett, mert jobban megbíznak benne, illetve a süteményekhez is ezt szeretik inkább vinni mivel szép sárga a sárgájuk” – húzta alá. 

Csökkenő import, változó export

Az import volumenében 12 százalékos visszaesés tapasztalható, mivel 2025 január-augusztus között összesen 12,9 ezer tonna héjas tojást hoztak be az országba. Ennél is nagyobb mértékben, 15 százalékkal csökkent a friss tojás importja, amely 10,2 ezer tonnát tett ki. Ez arra utal, hogy a külföldről érkező friss tojás iránti kereslet mérséklődött, vagy esetleg a hazai termelés egy része átvette ennek a piacnak a szerepét.

Az exportoldalon összességében csökkent a héjas tojás kivitele: 6,9 ezer tonnát exportáltunk, ami 5 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. Érdekes azonban, hogy a friss tojás exportja szinte megduplázódott, 93 százalékos növekedéssel elérve az 1,6 ezer tonnát. Ez arra enged következtetni, hogy a hazai friss tojástermelés versenyképesebb lett a külföldi piacokon, vagy új exportlehetőségek nyíltak meg a termelők számára.

Az idei év első nyolc hónapjának adatai alapján a héjas tojás piacán kiegyensúlyozatlan helyzet alakult ki: bár az import és az export volumene csökkent, a friss tojás exportja dinamikusan bővült. Eközben a hazai fogyasztói árak jelentős emelkedést mutatnak, ami egyaránt hatással van a piac szereplőire és a végső vásárlókra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu