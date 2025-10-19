Egekben a tojás ára – meddig tart még a drágulás?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint Magyarország külkereskedelmében jelentős változások történtek a héjas tojás piacán 2025 első nyolc hónapjában. Az árnövekedés több tényezőre is visszavezethető: a külkereskedelmi korlátok, a hazai termelési költségek emelkedése, illetve az, hogy a kereslet némileg átrendeződött. Mindez azt jelzi, hogy a tojás ára nemcsak a termelők, hanem a fogyasztók számára is egyre érzékelhetőbb költségtényezővé válik.

A dobozos tojás ára is jelentősen emelkedett, így egyre mélyebben kell a pénztárcánkba nyúlni. Forrás: MW

Szárnyal a tojás ára

Az év első 40 hetében a ketreces tartásból származó étkezési tojás (M+L méret) átlagos csomagolóhelyi ára 63,39 forint volt darabonként, ami jelentős, 31,1 százalékos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Még ennél is magasabb árat kellett fizetni a mély almos tartásból származó tojásokért: azok átlagára 72,44 forintra emelkedett darabonként, ami 27,2%-os növekedést jelentett tavalyhoz viszonyítva.

A különböző kiszerelésekben is számottevő drágulás történt:

Az M méretű dobozos tojás ára 65,91 Ft/darab lett (+29%), Az L méretű dobozos tojás 76,16 Ft/darab volt (+26,5%), Az M-es tálcás tojás ára 57,31 Ft/darab lett (+32,3%), Az L-es tálcás tojás 63,89 Ft/darab volt (+36,1%).

Az ősz folyamán a piacokon is egy időben hiány volt a friss hazai tojásból, azonban most újra vásárolhatunk belőle. Átlagban körülbelül 110 forintos darab áron mozognak a hazai kistermelői friss háztáji tojások. Kovács Pálné bogyiszlói kistermelő a szekszárdi piacon így látja a jelenlegi helyzetet: „Kellemes meleg őszi időnk van, így a tyúkokon sem érződik, hogy visszaesett volna a termelés. Szerencsére sokan választják a háztáji tojásokat a boltiak helyett, mert jobban megbíznak benne, illetve a süteményekhez is ezt szeretik inkább vinni mivel szép sárga a sárgájuk” – húzta alá.

Csökkenő import, változó export

Az import volumenében 12 százalékos visszaesés tapasztalható, mivel 2025 január-augusztus között összesen 12,9 ezer tonna héjas tojást hoztak be az országba. Ennél is nagyobb mértékben, 15 százalékkal csökkent a friss tojás importja, amely 10,2 ezer tonnát tett ki. Ez arra utal, hogy a külföldről érkező friss tojás iránti kereslet mérséklődött, vagy esetleg a hazai termelés egy része átvette ennek a piacnak a szerepét.