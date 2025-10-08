október 8., szerda

Elsimerés

1 órája

Tolnaiak a csúcson – két vármegyei szakembert tüntetett ki a miniszter!

Teol.hu

Kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként rangos állami kitüntetést vehetett át a Tolna Vármegyei Kormányhivatal két munkatársa – írják a Tolna Vármegyei Kormányhivatal bejegyzésében

Fotó: Facebook/Tolna Vármegyei Kormányhivatal

A magyar közigazgatás napján, dr. Magyary Zoltán születésének évfordulója alkalmából Szamper Katalin, a Paksi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályának, valamint Manhalt-Kasler Eszter, a Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának munkatársa részesült Miniszteri Elismerő Oklevélben. Az elismeréseket dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter adta át ünnepélyes keretek között a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.

 

