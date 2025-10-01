október 1., szerda

Leszakadhat az ég vármegyénkben, kiadták a riasztást

Címkék#időjárás#zápor#zivatar

Teol.hu

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. Az érintett területeken, így Tolna vármegyében is elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat. 

Holding,Freezing,Granulated,Hail,Ice,Crystals,,Grains,In,Hands,After
Elméletileg jégdara is hullhat. Fotó: LaineN / Forrás:  Shutterstock

Ma délután főként az ország középső sávjában, a Duna vonalának tágabb térségében fordulhatnak elő a záporok mellett kis számban zivatarok, melyekhez szélerősödés, és jégdara társulhat. 

 

