Időjárás
1 órája
Leszakadhat az ég vármegyénkben, kiadták a riasztást
Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. Az érintett területeken, így Tolna vármegyében is elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.
Ma délután főként az ország középső sávjában, a Duna vonalának tágabb térségében fordulhatnak elő a záporok mellett kis számban zivatarok, melyekhez szélerősödés, és jégdara társulhat.
