Kompok és révészek

1 órája

Tolnán szedték a vámot – Kiderült, mi áll a pénzbeszedés hátterében!

A tihanyi alapítólevél volt az első kép, amelyet Varga Mihály történelemtanár, helytörténész vetített a Tolnán a Városvédő Egyesület és a Városi Könyvtár szervezte előadásán. A tolnai révről és a hajdani kompközlekedésről beszélt, s ez az alkalom része volt a vasárnapig tartó Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatának.

Szepesi László

I. András 1055-ben írott oklevele az első írásos emlék arról, hogy Tolna jelentős rév- és vámhely volt. A vármegye névadó városa ugyanis a dunai közlekedés, az itteni rév kapcsán emelkedett fel, neve is vélhetően a latinul vámot jelentő teloniumból ered.  Mert itt volt a legjelentősebb átkelőhely, kapocs az Alföld és a Dunántúl között, itt szállították a szarvasmarhát a Duna-Tisza közéből nyugatra, onnan érkeztek iparcikkek, szerszámok, meg a ruhák alapanyaga, sok szövet. Kompon meg hajón indult útnak Tolna jelentős bortermése is, a tolnai révnél pedig mindig vámot szedtek.  

Varga Mihály a tolnai révről tartott előadást
Forrás: A szerző fotója

Történelmi időkre nyúlik vissza a tolnai rév története

Fontos hely volt ez már a rómaiak idején és később a török korban, aztán az Osztrák–Magyar Monarchia éveiben is. Így volt ez évszázadokon át, mikor a Duna még a település mellett folyt. Aztán a 19. századi nagy folyamszabályozás megváltoztatta, s befejezésétől ez a folyószakasz folyamatosan holtággá vált. Ugyan egészen 1938-ig működött Tolnán rév, akkor viszont elkészült az út és a híd Tolnáról Bogyiszló felé.  

Varga tanár úr vetített képekkel mutatta be a hajdani kompokat, a múltat őrző régi iratokat, ár listákat, térképeket, hajdani utazási, szállítási szokásokat, s beszélt még néhány közeli kompról, amelyek még működtek a második világháború után is pár évtizedig. Az utolsó révészt, mondta, a gúgai kompon Tóth Benjaminnak hívták, ő az 1970-es évekig dolgozott. 

 

