Tolnanémedi időközi választás előtt áll – Mutatjuk, kik indulnak

Tolnanémedi időközi választás előtt áll. A település lakói december 7-én járulnak urnához.

A fotón Vigh László, Tolnanémedi polgármestere látható, aki 2019 óta tölti be ezt a tisztséget Fotó: Makovics Kornél

Tolnanémedi időközi választás

Tolnanémediben december hetedikén tartják az időközi önkormányzati választást. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos közlése szerint a választás oka feloszlás. Úgy tudjuk, hogy a képviselő-testület feloszlásának oka az együttműködés hiánya volt. A képviselők nem tudtak konszenzusra jutni a települést érintő fontos ügyekben.

A választás során, a 2025. október huszonegyedikei adatok alapján, a helyiek független jelöltek közül választhatnak képviselőket és polgármestert. A jelöltek névsora:

Deák Róbertné – független, egyéni listás jelölt

– független, egyéni listás jelölt Gergály Imre – független, egyéni listás jelölt

– független, egyéni listás jelölt Gyuricza József – független, egyéni listás jelölt

– független, egyéni listás jelölt Selymes Imre – független, polgármester-jelölt és egyéni listás jelölt

– független, polgármester-jelölt és egyéni listás jelölt Varga Krisztina – független, egyéni listás jelölt

– független, egyéni listás jelölt Vigh László – független, polgármester-jelölt

A szavazás helyszíne a Tolnanémedi Községháza, ahol a választópolgárok személyesen adhatják le voksaikat. Mozgóurna igénylésére is van lehetőség azok számára, akik egészségi állapotuk vagy mozgáskorlátozottságuk miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben.

Előzmények

A 2024-es önkormányzati választáson Vigh László, a Fidesz–KDNP jelöltje nyerte el a polgármesteri tisztséget. A képviselő-testületben függetlenek és a Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz) színeiben induló jelöltek kaptak mandátumot, köztük Gergály Imre (CiKöSz), Gölöncsér László, Oroszi László és Szabó Ilona (függetlenek). A testület azonban nem tudott hatékonyan együttműködni, ami végül a feloszláshoz vezetett. A decemberi választás új lehetőséget teremt a település számára, hogy olyan vezetőket válasszon, akik képesek az együttműködésre és a közösség érdekeinek képviseletére.