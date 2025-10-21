október 21., kedd

Orsolya névnap

19°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Független jelöltek

1 órája

Tolnanémedi időközi választás előtt áll – Mutatjuk, kik indulnak

Címkék#időközi önkormányzati választás#Tolnanémedi#Nemzeti Választási Iroda

Független jelöltek indulnak Tolnanémediben a decemberi időközi önkormányzati választáson a Nemzeti Választási iroda 2025. október huszonegyedikei adatai szerint. A település jelenlegi polgármestere, Vigh László (Fidesz-KDNP) is újraindul a polgármesteri székért, ám ezúttal független jelöltként. Tolnanémedi időközi választás, részletek.

Brunner Mónika

Tolnanémedi időközi választás előtt áll. A település lakói december 7-én járulnak urnához. 

tolnanémedi időközi választás vígh lászló polgármester
A fotón Vigh László, Tolnanémedi polgármestere látható, aki 2019 óta tölti be ezt a tisztséget  Fotó: Makovics Kornél 

Tolnanémedi időközi választás 

Tolnanémediben december hetedikén tartják az időközi önkormányzati választást. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos közlése szerint a választás oka feloszlás. Úgy tudjuk, hogy a  képviselő-testület feloszlásának oka az együttműködés hiánya volt. A képviselők nem tudtak konszenzusra jutni a települést érintő fontos ügyekben.

A választás során, a 2025. október huszonegyedikei adatok alapján, a helyiek független jelöltek közül választhatnak képviselőket és polgármestert. A jelöltek névsora:

  • Deák Róbertné – független, egyéni listás jelölt
  • Gergály Imre – független, egyéni listás jelölt
  • Gyuricza József – független, egyéni listás jelölt
  • Selymes Imre – független, polgármester-jelölt és egyéni listás jelölt
  • Varga Krisztina – független, egyéni listás jelölt
  • Vigh László – független, polgármester-jelölt

A szavazás helyszíne a Tolnanémedi Községháza, ahol a választópolgárok személyesen adhatják le voksaikat. Mozgóurna igénylésére is van lehetőség azok számára, akik egészségi állapotuk vagy mozgáskorlátozottságuk miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben. 

Előzmények

A 2024-es önkormányzati választáson Vigh László, a Fidesz–KDNP jelöltje nyerte el a polgármesteri tisztséget. A képviselő-testületben függetlenek és a Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz) színeiben induló jelöltek kaptak mandátumot, köztük Gergály Imre (CiKöSz), Gölöncsér László, Oroszi László és Szabó Ilona (függetlenek). A testület azonban nem tudott hatékonyan együttműködni, ami végül a feloszláshoz vezetett. A decemberi választás új lehetőséget teremt a település számára, hogy olyan vezetőket válasszon, akik képesek az együttműködésre és a közösség érdekeinek képviseletére.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu