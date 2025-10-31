2 órája
Törlesztik régi adósságukat – Dombóvár pályára állt
Az elmúlt időszak Dombóvár életében számos örömteli eseményt hozott. A város az elmúlt időszakban látványos fejlődési pályára lépett: megvalósultak régóta várt beruházások, új óvoda épült, megújul az úthálózat, és a sportélet is új lendületet kapott. A közösség összefogása és a városvezetés elhivatottsága új fejezetet nyitott Dombóvár történetében.
Dombóvár számára az oktatás és a jövőbe fektetett fejlesztések különösen nagy jelentőséggel bírnak. Pintér Szilárd polgármester beszámolt arról, hogy a település életében nagy mérföldkő, hogy a Pécsi Egyházmegye zöldmezős beruházás keretében, kormányzati forrásból egy új, négycsoportos óvodát épített Dombóváron, melyet szeptemberben már birtokba is vehettek a gyermekek és a pedagógusok. A városvezető úgy fogalmazott, hogy ez nemcsak egy épület, hanem egy hely, ahol minden kisgyermek lehetőséget kap arra, hogy felfedezze saját képességeit, kibontakoztassa kreativitását és önbizalmat nyerjen. Örömteli hír, hogy a Petőfi utcai, új óvoda elkészülte után megüresedett épületet a református egyház veszi át, és a közeljövőben újra használatba kerül.
Dombóvár törleszti régi adósságát
A fent említett régi adósság pedig nem más, mint az úthálózat korszerűsítése. A több mint 30 kilométernyi belterületi út átfogó felújítása kezdődött meg, amely hosszú évek várakozása után most végre kézzelfogható formát ölt.
A munkálatok két ütemben zajlanak a TOP-Plusz program keretében elnyert támogatásból.
Ez nem pusztán közlekedési fejlesztés, hanem a mindennapok kényelmét és biztonságát javító beruházás, amely évtizedekre meghatározza a város arculatát
– jelentette ki a polgármester.
Felemelő pillanatok és sikerek a sportéletben
A Dombóvári Futball Club számára az elmúlt év igazi sikertörténet volt, hiszen hosszú éveken át tartó kitartó munka és szívós küzdelem után végre elérte egyik legnagyobb álmát: feljutott a Tolna vármegyei I. osztályból az NB III-as bajnokságba. Ez az eredmény nemcsak a játékosok teljesítményének gyümölcse, hanem azoknak a szurkolóknak és támogatóknak is, akik évek óta hisznek a csapatban.
Bár a szezonkezdet nem alakult kedvezően, és több rivális jobb formát mutatott, a lehetőség és a remény továbbra is él: a tavasz új lendületet, új erőt hozhat. A fejlődni akarás, a küzdeni tudás és a hit ott él a csapatban, amely – bízom benne – előre fogja vinni őket
– hangsúlyozta Pintér Szilárd polgármester.
– A futball mellett a kosárlabda tekintetében is van mire büszkének lennünk, hiszen egy év kihagyás után ismét felnőttmérkőzésen szurkolhatunk a Dombóvári Kosárlabda KE csapatának. A 2025/26-os szezonban egy új régióban, új edzővel és megújult kerettel vágnak neki ismét az amatőr felnőtt férfi NB II-es bajnokságnak. Azt gondolom, hogy Dombóváron szinte kivétel nélkül bármelyik sportegyesületet említhetném – legyen az úszás, küzdősport, labdasport, atlétika, kötélugrás – folyamatosan fényes érmekről, kiváló eredményekről tudunk beszámolni, büszke vagyok, hogy Dombóváron ennyi tehetséges sportoló van.
Minden korosztályra gondolnak
Pintér Szilárd polgármester hangsúlyozta, hogy Dombóváron minden korosztály ugyanolyan fontos. Ennek szellemében a városvezetés arra törekszik, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálja a helyét, kibontakozhasson, és része lehessen a város közösségi életének. Az oktatási és nevelési intézmények fejlesztése egyértelműen a kisgyermekek érdekeit szolgálja és cél, hogy a városban a lehető legjobb körülményeket biztosítsák a gyermekeknek. Az idősebb korosztályról sem feledkeznek meg. Számukra is rendszeresen szerveznek programokat, kulturális eseményeket nemcsak az idősek napján, hanem az év több időszakában is, hiszen fontos, hogy megbecsülve érezzék magukat és lehetőséget biztosítsanak számukra, hogy közösségben, társaságban tölthessék idejüket.
Megszólítanak kicsiket és nagyokat
A Mozgás Receptre programhoz való csatlakozással a városvezetés célja, hogy a kicsiket és nagyokat egyaránt megszólítsák, és egy egészségesebb élet lehetőségét biztosítsák ezáltal. A városvezető elmondta, hogy már több mozgáslehetőséget nyújtó szolgáltató is csatlakozott a kezdeményezéshez, akik a program keretében kedvezményt biztosítanak.
Az idén második alkalommal megszervezett szeptemberi programunk, a DombóTour Teljesítménytúra és Családi Élménykerékpározás is sikeresen lezajlott. A polgármester elmondta, hogy az idei évben kétszer annyian vettek részt a rendezvényen, így bízik abban, hogy ez az esemény hagyománnyá válik a városban.
Három nagy projekt megvalósulása még várat magára
Mindezen eredmények mellett Dombóvár életében sajnos továbbra is maradtak beteljesületlen álmok.
A polgármester ide sorolta az új mentőállomás épületét, az SZTK felújítását, a térségi Sportcentrum épületét, valamint a kétszer kétsávos Dombóvár–Kaposvár összekötő-elkerülő utat is.
Bár a városvezető minden fórumon igyekszik előmozdítani ezeket a fejlesztéseket, a polgármester elmondása szerint gyakran nehézségekbe ütköznek. – Tisztában vagyok vele, mennyire fontosak ezek a beruházások a dombóváriak számára – javítanák életminőségünket, környezetünket, és a jövő nemzedékeinek is maradandó értéket teremtenének.
Bízom benne, hogy erőfeszítéseink nem bizonyulnak hiábavalónak, és 2029-re ezek az álmok valóra válhatnak Dombóvár és az itt élők érdekében
– fogalmazott Pintér Szilárd polgármester.
Az álmok tehát továbbra is élnek Dombóváron. Van, amelyik már valóra vált, van, amelyik a megvalósulás felé tart, és akad olyan is, amelyre még várni kell. Egy dolog azonban biztos: Dombóvár közössége hisz a jövőben, és összefogással, kitartással képes egy még szebb, élhetőbb várost építeni. A városvezetés ezúton is köszönetet mond minden dombóvárinak a bizalomért, a türelemért és a közös munkáért, amely nap mint nap előre viszi a várost.