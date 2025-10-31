Törlesztik régi adósságukat – Dombóvár pályára állt

Nagy siker: a Dombóvári Futball Club feljutott az NB III-as bajnokságba

Fotó: Beküldött

– A futball mellett a kosárlabda tekintetében is van mire büszkének lennünk, hiszen egy év kihagyás után ismét felnőttmérkőzésen szurkolhatunk a Dombóvári Kosárlabda KE csapatának. A 2025/26-os szezonban egy új régióban, új edzővel és megújult kerettel vágnak neki ismét az amatőr felnőtt férfi NB II-es bajnokságnak. Azt gondolom, hogy Dombóváron szinte kivétel nélkül bármelyik sportegyesületet említhetném – legyen az úszás, küzdősport, labdasport, atlétika, kötélugrás – folyamatosan fényes érmekről, kiváló eredményekről tudunk beszámolni, büszke vagyok, hogy Dombóváron ennyi tehetséges sportoló van.

Minden korosztályra gondolnak

Pintér Szilárd polgármester hangsúlyozta, hogy Dombóváron minden korosztály ugyanolyan fontos. Ennek szellemében a városvezetés arra törekszik, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálja a helyét, kibontakozhasson, és része lehessen a város közösségi életének. Az oktatási és nevelési intézmények fejlesztése egyértelműen a kisgyermekek érdekeit szolgálja és cél, hogy a városban a lehető legjobb körülményeket biztosítsák a gyermekeknek. Az idősebb korosztályról sem feledkeznek meg. Számukra is rendszeresen szerveznek programokat, kulturális eseményeket nemcsak az idősek napján, hanem az év több időszakában is, hiszen fontos, hogy megbecsülve érezzék magukat és lehetőséget biztosítsanak számukra, hogy közösségben, társaságban tölthessék idejüket.

A Mozgás Receptre programmal minden korosztályt megszólítanak

Fotó: Beküldött

Megszólítanak kicsiket és nagyokat

A Mozgás Receptre programhoz való csatlakozással a városvezetés célja, hogy a kicsiket és nagyokat egyaránt megszólítsák, és egy egészségesebb élet lehetőségét biztosítsák ezáltal. A városvezető elmondta, hogy már több mozgáslehetőséget nyújtó szolgáltató is csatlakozott a kezdeményezéshez, akik a program keretében kedvezményt biztosítanak.

Az idén második alkalommal megszervezett szeptemberi programunk, a DombóTour Teljesítménytúra és Családi Élménykerékpározás is sikeresen lezajlott. A polgármester elmondta, hogy az idei évben kétszer annyian vettek részt a rendezvényen, így bízik abban, hogy ez az esemény hagyománnyá válik a városban.

Három nagy projekt megvalósulása még várat magára

Mindezen eredmények mellett Dombóvár életében sajnos továbbra is maradtak beteljesületlen álmok.

A polgármester ide sorolta az új mentőállomás épületét, az SZTK felújítását, a térségi Sportcentrum épületét, valamint a kétszer kétsávos Dombóvár–Kaposvár összekötő-elkerülő utat is.

Bár a városvezető minden fórumon igyekszik előmozdítani ezeket a fejlesztéseket, a polgármester elmondása szerint gyakran nehézségekbe ütköznek. – Tisztában vagyok vele, mennyire fontosak ezek a beruházások a dombóváriak számára – javítanák életminőségünket, környezetünket, és a jövő nemzedékeinek is maradandó értéket teremtenének.

Bízom benne, hogy erőfeszítéseink nem bizonyulnak hiábavalónak, és 2029-re ezek az álmok valóra válhatnak Dombóvár és az itt élők érdekében

– fogalmazott Pintér Szilárd polgármester.

Az álmok tehát továbbra is élnek Dombóváron. Van, amelyik már valóra vált, van, amelyik a megvalósulás felé tart, és akad olyan is, amelyre még várni kell. Egy dolog azonban biztos: Dombóvár közössége hisz a jövőben, és összefogással, kitartással képes egy még szebb, élhetőbb várost építeni. A városvezetés ezúton is köszönetet mond minden dombóvárinak a bizalomért, a türelemért és a közös munkáért, amely nap mint nap előre viszi a várost.