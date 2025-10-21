Itt a vég! Gyászolják a népszerű modellt

A Volkswagen hivatalosan bejelentette, hogy a Touareg belsőégésű motoros változatának gyártása 2026 tavaszán véget ér — az új megrendeléseket márciusig folytonosan fogadják. Ez egy karakteres epilógusa annak a modellnek, amely 2002-ben indult, és több mint két évtizeden át a márka prémium SUV-kínálatának súlypontja volt.

A Touareg gyártása 2026 tavaszán szűnik meg

Forrás: MW archívum

Igazi úttörő volt a Touareg

A Touareg az első generációjával olyan technológiai szintre emelte a Volkswagen-SUV-okat, amely korábban nem volt jellemző a márkára: légrugós felfüggesztés, kézifékként is használható difizár, V10 TDI motorok — ezek mutatták, hogy a VW nem csupán mezítlábas sorozatjárművet kínál.

A harmadik generáció (2018-tól) a korábbinál is kifinomultabb belsőt és technikát kapott: digitális műszerfal, prémium anyagok, aktív stabilizálás.

Globálisan több mint 1,2 millió darabot adtak el eddig a modellből.

Átalakult a piac

Az idő haladtával azonban a Touareg piaci pozíciója változott: az Egyesült Államokban már 2017-ben kivezették, és világszerte a prémium-SUV-piac átalakult.

Emellett a Volkswagen átáll a jövőben az elektromos hajtás felé, így logikus lépésként tűnik a belső égésű Touareg korszakának lezárása.

Jön a „búcsúkiadás”

A gyártás végét jelző „Final Edition” változat már bejelentésre került. Ennek jellemzői: Megrendelés a modellre március végéig elérhető. Megkülönböztetett belső és külső díszítés („FINAL EDITION” feliratok, gravírozások) Német árak szerint a belépő szint ára mintegy 75 025 euró, nagyjából 31-32 millió forint.

Bár a belső égésű Touareg „nagyjából” véget ér 2026‐ban, fontos hangsúlyozni: nem feltétlenül a név teljes megszűnéséről van szó, hanem a jelenlegi konstrukció és hajtásformák lezárásáról. A Volkswagen utalást tett arra, hogy egy elektromos utód lehet a jövőben.

Ugyanakkor az is elhangzott, hogy közvetlen, teljesen azonos utódmodell jelenleg nincs a tervek között.

Az elektromosoké a jövő?

A Touareg 2002-es indulása idején azt üzenete: a Volkswagen nem csak tömegsport-modellt tud, hanem prémium kategóriában is versenyképes. Most pedig – 24 év után – elérkezett az idő a búcsúra.

Ez nem pusztán egy modell végét jelenti, hanem egy korszak végét is: a belső égésű nagy SUV prémium-szegmensének fokozatos visszahúzódását, és az elektromos jövő felé fordulás egyik markáns mérföldkövét.