Ennyi volt

1 órája

Itt a vég! Gyászolják a népszerű modellt

Címkék#Volkswagen#változat#motor#modell

Véget ér egy korszak a Volkswagen történetében. Jövő év tavaszán leáll a Touareg gyártása. A márka ikonikus SUV-ja több mint húsz éven át képviselte a Volkswagen csúcskategóriáját, most azonban a belső égésű motorok korszakával együtt búcsúzik – méltó, „Final Edition” kiadással.

Teol.hu
Képünk illusztráció.

Fotó: PeopleImages

A Volkswagen hivatalosan bejelentette, hogy a Touareg belsőégésű motoros változatának gyártása 2026 tavaszán véget ér — az új megrendeléseket márciusig folytonosan fogadják.  Ez egy karakteres epilógusa annak a modellnek, amely 2002-ben indult, és több mint két évtizeden át a márka prémium SUV-kínálatának súlypontja volt.

A Touareg gyártása 2026 tavaszán szűnik meg
A Touareg gyártása 2026 tavaszán szűnik meg
Forrás: MW archívum

Igazi úttörő volt a Touareg

A Touareg az első generációjával olyan technológiai szintre emelte a Volkswagen-SUV-okat, amely korábban nem volt jellemző a márkára: légrugós felfüggesztés, kézifékként is használható difizár, V10 TDI motorok — ezek mutatták, hogy a VW nem csupán mezítlábas sorozatjárművet kínál.

A harmadik generáció (2018-tól) a korábbinál is kifinomultabb belsőt és technikát kapott: digitális műszerfal, prémium anyagok, aktív stabilizálás. 
Globálisan több mint 1,2 millió darabot adtak el eddig a modellből.

Átalakult a piac

Az idő haladtával azonban a Touareg piaci pozíciója változott: az Egyesült Államokban már 2017-ben kivezették, és világszerte a prémium-SUV-piac átalakult.
Emellett a Volkswagen átáll a jövőben az elektromos hajtás felé, így logikus lépésként tűnik a belső égésű Touareg korszakának lezárása.

Jön a „búcsúkiadás”

A gyártás végét jelző „Final Edition” változat már bejelentésre került. Ennek jellemzői: Megrendelés a modellre március végéig elérhető. Megkülönböztetett belső és külső díszítés („FINAL EDITION” feliratok, gravírozások) Német árak szerint a belépő szint ára mintegy 75 025 euró, nagyjából 31-32 millió forint.

Bár a belső égésű Touareg „nagyjából” véget ér 2026‐ban, fontos hangsúlyozni: nem feltétlenül a név teljes megszűnéséről van szó, hanem a jelenlegi konstrukció és hajtásformák lezárásáról. A Volkswagen utalást tett arra, hogy egy elektromos utód lehet a jövőben.
Ugyanakkor az is elhangzott, hogy közvetlen, teljesen azonos utódmodell jelenleg nincs a tervek között.

Az elektromosoké a jövő?

A Touareg 2002-es indulása idején azt üzenete: a Volkswagen nem csak tömegsport-modellt tud, hanem prémium kategóriában is versenyképes. Most pedig – 24 év után – elérkezett az idő a búcsúra.
Ez nem pusztán egy modell végét jelenti, hanem egy korszak végét is: a belső égésű nagy SUV prémium-szegmensének fokozatos visszahúzódását, és az elektromos jövő felé fordulás egyik markáns mérföldkövét.

 

