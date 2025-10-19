október 19., vasárnap

24 perce

Továbbra is elérhető a laboratóriumi vérvétel Pincehelyen

Brunner Mónika
Továbbra is elérhető a laboratóriumi vérvétel Pincehelyen

Illusztráció: Shutterstock

A kisszékelyi önkormányzat a közösségi oldalán 2025. október tizenhatodikán osztotta meg Pincehely település polgármesterének hivatalos tájékoztatását, amely szerint Pincehelyen a laboratóriumi vérvétel továbbra is biztosított marad heti egy alkalommal, csütörtökön, a szakrendelés napján. A vérvétel helyben történő elérhetősége jelentős könnyebbséget jelent a környékbeli lakosoknak is, különösen az idősebbeknek vagy nehezebben közlekedőknek. Az önkormányzatok együttműködése és a tájékoztatás megosztása hozzájárul ahhoz, hogy minél többen értesüljenek a lehetőségről, és időben tudjanak tervezni a vizsgálatokkal kapcsolatban. 

 

