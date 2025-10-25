október 25., szombat

Van, akinél kiverte a biztosítékot, hogy mérik a sebességet a városban

Címkék#trafibox#autósok#sebességmérés

Paks két forgalmas pontján fokozott figyelmet fordít a rendőrség a sebességhatárok betartására. A trafiboxokat nemrégiben helyezték üzembe, de nem mindenki örül a sebességmérésnek.

Révészné Hanol Erzsébet

Trafiboxokat helyeztek ki Paks két pontján: a Zsíros közben, az ESZI hátsó bejárata mellett, illetve a Kishegyi úton. A közlekedés biztonságát szolgáló berendezések telepítése a város önkormányzata és a Paksi Rendőrkapitányság együttműködésében valósult meg, ám nem mindenki örül a sebességmérésnek. Egy olvasónk adott hangot elégedetlenségének, szerinte indokolatlan volt a kihelyezés. Többek között azt sérelmezi, hogy nem előzte meg lakossági egyeztetés a trafiboxok üzembe helyezését, illetve a gyalogátkelő helyet hiányolja a Zsíros közből, amely szerinte szintén a biztonságos közlekedést szolgálná. Hozzátette: egy-két balesetet történt az ESZI környékén, de nem olyan kiugró számban, hogy szerinte szigorúbb szabályozásra lenne szükség.

Trafibox méri a sebességet Pakson, aZsíros közben
Az egyik trafiboxot a Zsíros közben, az ESZI sportcsarnokánál helyezték el
Fotó: Molnár Gyula

Úgy véli, más megoldás is lenne, nem csak a trafibox

Ráadásul ezek azok az utcák, amelyeken a „hegyről” – ahogy a paksiak hívják azt a városrészt – le tudnak jönni a városközpontba. Sokan hordják arra a gyerekeiket óvodába, iskolába, vagy éppen dolgozni mennek, és rohanós reggeleken autóval könnyen belefuthatnak a sebességmérésbe, hiszen mindkét utcában sebességkorlátozó táblát helyeztek ki, így 50 kilométer/órával sem lehet haladni. A Kishegyi úton már működő villogó, csak figyelmeztető sebességmérőt jó módszernek találja, illetve a Zsíros közben elhelyezett „fekvőrendőrt” is jogosnak nevezte.

A „fekvőrendőr” zajjal járt, zavarta a lakókat

Megkerestük Mezősi Árpádot, a körzet önkormányzati képviselőjét és Végh Lajost, a Paksi Rendőrkapitányság vezetőjét is az ügyben. Mindketten elmondták, hogy frekventált helyekről van szó, ahol sokan közlekednek gyalogosan és autóval is. Mindkét helyszínen 30-as táblák vannak. Azt is megerősítették mind a ketten, hogy a forgalomcsillapító küszöb, amit a köznyelvben „fekvőrendőrnek” hívunk, akkora zajjal járt, ha áthajtottak rajta, hogy a közelben élőket zavarta. Ezért szedték fel.

A Kishegyi úton eddig is figyelmeztették az autósokat a sebességhatár betartására
Fotó: Molnár Gyula

A szabályok azért vannak, hogy betartsák őket

Végh Lajos hozzátette, hogy a rendőrség részéről merült fel a trafiboxok kihelyezésének gondolata, és az önkormányzattal egyeztettek arról, hogy hova lenne érdemes azokat kitenni. Így döntöttek a Zsíros köz és a Kishegyi út mellett, hiszen mindkét utcában voltak korábban balesetek. Mindemellett azt hangsúlyozta, hogy a szabályok azért vannak, hogy betartsák őket. A rendőrség munkatársai több ellenőrzést is végeznek a városban, hogy kiszűrjék az ittas sofőröket és gyorshajtókat, és csökkentsék a balesetek számát.

A képviselő több balesetre is emlékszik

Mezősi Árpád azt emelte ki, hogy a trafiboxok a közlekedés biztonságát szolgálják, ami valamennyiünk érdeke. Elmondta, hogy a Zsíros közben sok gyerek közlekedik. Vannak, akik edzésre mennek az ESZI sportcsarnokába, és arra járnak ebédelni a közeli Deák Ferenc Általános Iskola tanulói is. A képviselő felidézett egy esetet, amikor egy autós a gyerekek közé hajtott, és csak a szerencsén múlott, hogy nem lett nagyobb baj, illetve azt az emlékezetes balesetet is, amikor egy kisodró autós kidöntötte az ESZI kerítését. De arra is tudott példát mondani, hogy egy sofőr a Kishegyi úton felhajtott a járdára.

 

