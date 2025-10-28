2 órája
Halálos baleset a Siónál – Kiderült, ki ült a volán mögött!
A nagydorogi Imre a halála előtti estén társaságban töltötte az időt, asztalnál ülve, mosolyogva készült róla az utolsó fénykép. A pillanatot maga is megosztotta a közösségi oldalán, a következő szöveggel: „Kirobbanás a legjobb” – ez lett az utolsó nyilvános üzenete. Tragédia, ami történt. Már több mint százan gyászolják a közösségi médiában.
A Tolna vármegyei rendőrség október huszonhatodikán, vasárnap nem sokkal háromnegyed öt előtt kapta a bejelentést, hogy egy autó a tetejére borulva, félig a vízbe süllyedve áll a Sióban, a vashídnál, Sárszentlőrinc felől. A harmincöt éves sofőr a helyszínen életét vesztette. Tragédia történt, az elhunyt neve: Imre.
Tragédia: az ő autója állt bele a Sióba
Imre a halála előtt nem sokkal baráti összejövetelen vett részt, ott készült róla az utolsó fénykép: egy asztalnál ül barátaival, ismerőseivel, akikkel közösen szelfizett egyet.
A képet október huszonötödikén, szombaton késő este fél tizenegy után néhány perccel posztolta a közösségi oldalán, a következő szöveggel: „Kirobbanás a legjobb!”. Az összejövetelből tarthatott hazafelé, amikor a végzetes baleset történt. Lapunk telefonon érte utol egyik közeli barátját, aki megrendülten nyilatkozott:
Nem tudom én sem mi történhetett. Talán egy hónapja találkoztam Imrével, én is csak a közösségi médiából tudtam meg, hogy a halála előtt baráti összejövetelen volt. Fel sem fogtuk, hogy meghalt. Jó ember volt
– mondta a barát, aki a Facebookon is részvétét fejezte ki a tragédia miatt.
Életvidám, közvetlen ember volt
Sokan gyászolják a közösségi médiában Imrét. Hírportálunk több ismerősével beszélt. Elmondták, hogy Imre életvidám, közvetlen emberként élte mindennapjait, szeretett társaságban lenni. A közösségi média oldala alapján dolgozott korábban egy Paks melletti szarvasmarha-tenyésztéssel és tejtermeléssel foglalkozó vállalatnál, Ausztriában halfeldolgozó vállalatnál, Németországban élelmiszerkereskedelmi vállalatnál.
Imre nemcsak külföldön, hanem itthon is igyekezett megállni a helyét: háztáji disznófeldolgozást vállalt. Posztjaiból látszik, hogy büszke volt munkájára, nem félt belevágni új dolgokba, és mindig tett azért, hogy előrébb jusson. A közösségi médiában baráti pillanatait és munkáját egyaránt megosztotta. A közösség megrendülten fogadta Imre halálhírét, akinek emléke sokak szívében él tovább.
Hajnalban történt a baj – nem használta a biztonsági övet, nem élte túl a balesetet
Nem használta a biztonsági övét
A police.hu hivatalos közlése szerint a nagydorogi férfi autójával közlekedett vasárnap a hajnali órákban a 6232-es úton Sárszentlőrinc térségében a település irányába. A Sió hídra vezető út előtt levő kanyarban feltehetően nem az út és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg a sebességét, és elveszítette uralmát a jármű felett. A kocsival letért az útról, majd a híd jobb oldali betonpillérének ütközött. Az ütközés után a gépjármű többször megpördült a tengelye körül, lezuhant a Sió csatornába, és felborult, félig a vízbe süllyedve. Az autót vezető férfi életét nem tudták megmenteni. A sofőr a biztonsági övét nem használta. A Paksi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán szakértők bevonásával vizsgálják azt is, hogy vezetésre képes állapotban volt-e a baleset idején.