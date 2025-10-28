Halálos baleset a Siónál – Kiderült, ki ült a volán mögött!

A képet október huszonötödikén, szombaton késő este fél tizenegy után néhány perccel posztolta a közösségi oldalán, a következő szöveggel: „Kirobbanás a legjobb!”. Az összejövetelből tarthatott hazafelé, amikor a végzetes baleset történt. Lapunk telefonon érte utol egyik közeli barátját, aki megrendülten nyilatkozott:

Nem tudom én sem mi történhetett. Talán egy hónapja találkoztam Imrével, én is csak a közösségi médiából tudtam meg, hogy a halála előtt baráti összejövetelen volt. Fel sem fogtuk, hogy meghalt. Jó ember volt

– mondta a barát, aki a Facebookon is részvétét fejezte ki a tragédia miatt.

Imre órákon át lehetett a vízben. Nem tudták megmenteni az életét

Forrás: police.hu

Életvidám, közvetlen ember volt

Sokan gyászolják a közösségi médiában Imrét. Hírportálunk több ismerősével beszélt. Elmondták, hogy Imre életvidám, közvetlen emberként élte mindennapjait, szeretett társaságban lenni. A közösségi média oldala alapján dolgozott korábban egy Paks melletti szarvasmarha-tenyésztéssel és tejtermeléssel foglalkozó vállalatnál, Ausztriában halfeldolgozó vállalatnál, Németországban élelmiszerkereskedelmi vállalatnál.

Fotó: Police.hu

Imre nemcsak külföldön, hanem itthon is igyekezett megállni a helyét: háztáji disznófeldolgozást vállalt. Posztjaiból látszik, hogy büszke volt munkájára, nem félt belevágni új dolgokba, és mindig tett azért, hogy előrébb jusson. A közösségi médiában baráti pillanatait és munkáját egyaránt megosztotta. A közösség megrendülten fogadta Imre halálhírét, akinek emléke sokak szívében él tovább.