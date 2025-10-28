október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

+12
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyászol a közösség

8 perce

Halálos baleset a Siónál – Kiderült, ki ült a volán mögött!

Címkék#sió#balesetek#Sárszentlőrinc#autó#közlekedés

A nagydorogi Imre a halála előtti estén társaságban töltötte az időt, asztalnál ülve, mosolyogva készült róla az utolsó fénykép. A pillanatot maga is megosztotta a közösségi oldalán, a következő szöveggel: „Kirobbanás a legjobb” – ez lett az utolsó nyilvános üzenete. Tragédia, ami történt. Már több mint százan gyászolják a közösségi médiában.

Brunner Mónika

A Tolna vármegyei rendőrség október huszonhatodikán, vasárnap nem sokkal háromnegyed öt előtt kapta a bejelentést, hogy egy autó a tetejére borulva, félig a vízbe süllyedve áll a Sióban, a vashídnál, Sárszentlőrinc felől. A harmincöt éves sofőr a helyszínen életét vesztette. Tragédia történt, az elhunyt neve: Imre. 

Többekkel beszéltünk, akik ismerték. Elmondták, hogy Ny. Imre életvidám, közvetlen emberként élte mindennapjait, szeretett társaságban lenni. Fotó: Facebook tragédia
Imre életvidám emberként élte mindennapjait, szeretett társaságban lenni. Szeretett motorozni, horgászni, kártyázni, szerette a kutyákat is. Csak harmincöt éves volt. Tragédia, ami történt. 
Fotó: Facebook

Tragédia: az ő autója állt bele a Sióba 

Imre a halála előtt nem sokkal baráti összejövetelen vett részt, ott készült róla az utolsó fénykép: egy asztalnál ül barátaival, ismerőseivel, akikkel közösen szelfizett egyet.

A képet október huszonötödikén, szombaton késő este fél tizenegy után néhány perccel posztolta a közösségi oldalán, a következő szöveggel: „Kirobbanás a legjobb!”. Az összejövetelből tarthatott hazafelé, amikor a végzetes baleset történt. Lapunk telefonon érte utol egyik közeli barátját, aki megrendülten nyilatkozott:

Nem tudom én sem mi történhetett. Talán egy hónapja találkoztam Imrével, én is csak a közösségi médiából tudtam meg, hogy a halála előtt baráti összejövetelen volt. Fel sem fogtuk, hogy meghalt. Jó ember volt

 – mondta a barát, aki a Facebookon is részvétét fejezte ki a tragédia miatt. 

 Imre órákon át lehetett a vízben. Nem tudták megmenteni az életét 
Forrás: police.hu

Életvidám, közvetlen ember volt

Sokan gyászolják a közösségi médiában Imrét. Hírportálunk több ismerősével beszélt. Elmondták, hogy Imre életvidám, közvetlen emberként élte mindennapjait, szeretett társaságban lenni. A közösségi média oldala alapján dolgozott korábban egy Paks melletti szarvasmarha-tenyésztéssel és tejtermeléssel foglalkozó vállalatnál, Ausztriában halfeldolgozó vállalatnál, Németországban élelmiszerkereskedelmi vállalatnál.

tragédia történt Sárszentlőrincnél
Fotó: Police.hu

Imre nemcsak külföldön, hanem itthon is igyekezett megállni a helyét: háztáji disznófeldolgozást vállalt. Posztjaiból látszik, hogy büszke volt munkájára, nem félt belevágni új dolgokba, és mindig tett azért, hogy előrébb jusson. A közösségi médiában baráti pillanatait és munkáját egyaránt megosztotta. A közösség megrendülten fogadta Imre halálhírét, akinek emléke sokak szívében él tovább.

Nem használta a biztonsági övét 

A police.hu hivatalos közlése szerint a nagydorogi férfi autójával közlekedett vasárnap a hajnali órákban a 6232-es úton Sárszentlőrinc térségében a település irányába. A Sió hídra vezető út előtt levő kanyarban feltehetően nem az út és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg a sebességét, és elveszítette uralmát a jármű felett. A kocsival letért az útról, majd a híd jobb oldali betonpillérének ütközött. Az ütközés után a gépjármű többször megpördült a tengelye körül, lezuhant a Sió csatornába, és felborult, félig a vízbe süllyedve. Az autót vezető férfi életét nem tudták megmenteni. A sofőr a biztonsági övét nem használta. A Paksi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán szakértők bevonásával vizsgálják azt is, hogy vezetésre képes állapotban volt-e a baleset idején.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu