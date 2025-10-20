Választás
57 perce
Úgy döntöttek, nem osztanak szociális tűzifát, majd feloszlott a testület
Tolnanémedi önkormányzatának képviselőtestülete döntést hozott arról, hogy 2025-ben nem biztosítanak szociális tűzifa támogatást a lakosoknak. Nem sokkal a döntést követően a testület feloszlott. A településen időközi önkormányzati választást tartanak 2025. december hetedikén.
