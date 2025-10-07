október 7., kedd

Könnyebb lett a beteg dolga

3 órája

Már nem úgy kell szakorvoshoz menni, ahogy eddig: e-beutaló nélkül nem megy

Címkék#szakorvosi#beutaló#időpontok

Korábban már írtunk róla, október 1-től változás történt az orvosi vizsgálatoknál. Még a szakorvosi kontrollvizsgálathoz is új beutaló kell. Ez azonban nem jelent több futkosást a betegeknek, mert ez egyben az új e-beutaló-rendszer bevezetését is jelenti, a Magyar Közlönyben megjelent jogszabály alapján.

Mauthner Ilona

Igen sokakat érint a Magyar Közlönyben az „egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról” közzétett jogszabály. Módosították ugyanis a tb-ellátásról szóló törvény azon passzusát, ami a szakorvosi ellátásra visszarendelésről szól. De, szó sincs arról, hogy a betegeknek kétszer kellene beutalót kérniük. Ez nem szigorítás, csupán technikai jellegű változtatás: új beutaló kell.

októbertől új beutaló kell szakvizsgálatra
Új beutaló kell kontrollvizsgálatra is, de ez nem ró plusz terhet a betegre, mert a háziorvos ezt felteszi a felhőbe
Forrás: sonline.hu

Új beutaló kell kontrollvizsgálatra a törvénymódosítás alapján

Október 1-jétől a kontrollvizsgálatokhoz kötelező a beutaló, de azt már a szakorvos állítja ki, így a betegnek nem kell újra a háziorvoshoz fordulnia. A friss jogszabály az e-beutalókat szorgalmazza, amit pénzmegvonással igyekeznek elérni. A változás annyi: ha a beutaló-köteles járóbeteg-szakellátás keretében a biztosított ismételt ellátása, ideértve a kontrollvizsgálatot is, orvosszakmai szempontból indokolt, a visszarendeléshez a járóbeteg-szakellátás orvosa részéről új beutaló kiállítása szükséges. Egyetlen kivétel az, ha a visszarendeléssel érintett ellátás során közvetlen orvosi közreműködés nem szükséges. 

Laborvizsgálatokra új előírás, hogy a beutalás előtt az orvosnak az EESZT-ben kell ellenőriznie, hogy a beutalást megelőzően került-e sor a biztosított laboratóriumi vizsgálatára, és hogy az ismételt vizsgálat feltételei fennállnak-e. 

– Tartottam attól, hogy bonyolultabb lesz a beutaló kérése – mondta Simon Péterné, szekszárdi olvasónk. – Felhívtam a háziorvosomat, hogy reumatológiára szeretnék elmenni, mert nagyon fáj a térdem, és még csak el sem kellett mennem a háziorvoshoz a beutalóért, azt mondta az asszisztense, a beutaló már fenn van a felhőben. Örültem, hogy kevesebb futkosással jár ez, mint korábban.

A háziorvosokat, szakorvosokat az e-beutalók felé terelik

Az e-beutalók minél szélesebb körű alkalmazásának eléréséhez a kormány finanszírozási eszközökkel járul hozzá. Ez valójában egyetlen plusz forintot sem jelent, az új „finanszírozási eszköz” kifejezetten büntetés. Ha egy egészségügyi szolgáltató nem elektronikus beutaló alapján nyújt ellátást, akkor a finanszírozási összeg 10 százalékát, de legfeljebb 1000 forintot levonnak. Ugyanez a szankció, ha az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) nem rögzíti. A háziorvos díjazását is az elektronikus beutalók használatának figyelembevételével „korrigálják”. Amennyiben az orvos a beutalók több mint 10 százalékát papíron állítja ki, akkor a tb-től kapott juttatását csökkentik. 

Rendezettebb lesz a betegút, pontosabb az időpontfoglalás

Dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos szerint nem kell félni a változástól. Ő úgy látja, racionálisabb lesz a beteg ellátása, a felesleges vizsgálatok száma csökken csupán. Heveny betegség esetén továbbra is lehet kérni újabb és újabb labor- és más vizsgálatokat. A szakorvosi visszarendeléseknél pedig inkább technikai jellegű a változás, eddig a lelet aljára írta a szakorvos, hogy: újabb vizsgálat félév múlva. Most ezt az elektronikus felületen, pontos időpont megjelölésével végzi el.  

Amikor nem szükséges a szakrendelésre a beutaló, de időpontot jó kérni 

A bőrgyógyászat, sebészet, traumatológia, fül-orr-gégészet, pszichiátria, szemészet, szülészet-nőgyógyászat és urológia olyan szakrendelések, ahol nem kérnek beutalót. Ezek a rendelők általában akut panaszokkal fogadják a betegeket. De ezekben az esetekben is – ha van rá mód, nem hirtelen kell menni – jó, ha van időpontunk – javasolta dr. Kovács Klára. – Ha valaki például megsérül, megfájdul a füle, vagy hirtelen gond van a látásával, ezekre a helyekre közvetlenül is fordulhat, ilyen esetekben nem kell időpont – mondta az orvos.

 

