Már nem úgy kell szakorvoshoz menni, ahogy eddig: e-beutaló nélkül nem megy

Igen sokakat érint a Magyar Közlönyben az „egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról” közzétett jogszabály. Módosították ugyanis a tb-ellátásról szóló törvény azon passzusát, ami a szakorvosi ellátásra visszarendelésről szól. De, szó sincs arról, hogy a betegeknek kétszer kellene beutalót kérniük. Ez nem szigorítás, csupán technikai jellegű változtatás: új beutaló kell.

Új beutaló kell kontrollvizsgálatra is, de ez nem ró plusz terhet a betegre, mert a háziorvos ezt felteszi a felhőbe

Forrás: sonline.hu

Új beutaló kell kontrollvizsgálatra a törvénymódosítás alapján

Október 1-jétől a kontrollvizsgálatokhoz kötelező a beutaló, de azt már a szakorvos állítja ki, így a betegnek nem kell újra a háziorvoshoz fordulnia. A friss jogszabály az e-beutalókat szorgalmazza, amit pénzmegvonással igyekeznek elérni. A változás annyi: ha a beutaló-köteles járóbeteg-szakellátás keretében a biztosított ismételt ellátása, ideértve a kontrollvizsgálatot is, orvosszakmai szempontból indokolt, a visszarendeléshez a járóbeteg-szakellátás orvosa részéről új beutaló kiállítása szükséges. Egyetlen kivétel az, ha a visszarendeléssel érintett ellátás során közvetlen orvosi közreműködés nem szükséges.

Laborvizsgálatokra új előírás, hogy a beutalás előtt az orvosnak az EESZT-ben kell ellenőriznie, hogy a beutalást megelőzően került-e sor a biztosított laboratóriumi vizsgálatára, és hogy az ismételt vizsgálat feltételei fennállnak-e.

– Tartottam attól, hogy bonyolultabb lesz a beutaló kérése – mondta Simon Péterné, szekszárdi olvasónk. – Felhívtam a háziorvosomat, hogy reumatológiára szeretnék elmenni, mert nagyon fáj a térdem, és még csak el sem kellett mennem a háziorvoshoz a beutalóért, azt mondta az asszisztense, a beutaló már fenn van a felhőben. Örültem, hogy kevesebb futkosással jár ez, mint korábban.

A háziorvosokat, szakorvosokat az e-beutalók felé terelik

Az e-beutalók minél szélesebb körű alkalmazásának eléréséhez a kormány finanszírozási eszközökkel járul hozzá. Ez valójában egyetlen plusz forintot sem jelent, az új „finanszírozási eszköz” kifejezetten büntetés. Ha egy egészségügyi szolgáltató nem elektronikus beutaló alapján nyújt ellátást, akkor a finanszírozási összeg 10 százalékát, de legfeljebb 1000 forintot levonnak. Ugyanez a szankció, ha az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) nem rögzíti. A háziorvos díjazását is az elektronikus beutalók használatának figyelembevételével „korrigálják”. Amennyiben az orvos a beutalók több mint 10 százalékát papíron állítja ki, akkor a tb-től kapott juttatását csökkentik.