Új orvosi rendelőt kap négy falu – már a berendezésre várnak!

Négy települést is érint az a beruházás, mely befejezés előtt áll Kurdon – erről posztolt videót dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő. Az új orvosi rendelő alapjaiban elkészült, a berendezés beszerzése van még hátra – mondta Müller János polgármester. A helyben működő fogorvosi körzet mintegy 4300 embert szolgál ki Döbrököz, Gyulaj, Kurd és Csibrák lakóit ellátva. Jelenleg mindkét egészségügyi ellátás egy családi házban működik, optimálisnak nem mondható körülmények között. A fejlesztés jelenlegi állapotáról tájékozódott Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője. Kurd vezetésének egy édes teherrel is meg kell küzdeni, ugyanis olyan telt ház van jelenleg az óvodában, amely megköveteli a bővítést, amire a tervek szerint jövőre kerülhet sor.