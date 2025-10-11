október 11., szombat

Brigitta névnap

13°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztések

59 perce

Új orvosi rendelőt kap négy falu – már a berendezésre várnak!

Címkék#Müller János#Dr Csibi Krisztina#polgármester

Kutny Gábor

Négy települést is érint az a beruházás, mely befejezés előtt áll Kurdon – erről posztolt videót dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő. Az új orvosi rendelő alapjaiban elkészült, a berendezés beszerzése van még hátra – mondta Müller János polgármester. A helyben működő fogorvosi körzet mintegy 4300 embert szolgál ki Döbrököz, Gyulaj, Kurd és Csibrák lakóit ellátva. Jelenleg mindkét egészségügyi ellátás egy családi házban működik, optimálisnak nem mondható körülmények között. A fejlesztés jelenlegi állapotáról tájékozódott Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője. Kurd vezetésének egy édes teherrel is meg kell küzdeni, ugyanis olyan telt ház van jelenleg az óvodában, amely megköveteli a bővítést, amire a tervek szerint jövőre kerülhet sor.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu