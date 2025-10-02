Új orvosoknak köszönhetően rövidülnek a várólisták Pakson

Új szakorvosok álltak munkába a Paksi Gyógyászati Központban, ezt Heringes Anita polgármester és Tóth-Szivós Etelka főigazgató jelentette be szerdai közös sajtótájékoztatójukon. A neurológián dr. Sesits Igor, a kardiológián dr. Zsigmond Árpád, dr. Shawfar Adel és dr. Tóth Gábor sebész-érsebész pedig a sebészeti szakrendelésen látja el a betegeket.

Heringes Anita polgármester és Tóth-Szivos Etelka főigazgató sajtótájékoztatón jelentette be az új orvosok érkezését. Fotó: Molnár Gyula

Heringes Anita kiemelte, hogy az új orvosok révén csökkennek a várólisták az intézményben, emellett pedig további jó hírrel is szolgált. Január elsejétől egy új szoftvernek köszönhetően nem kell kétszer – vagyis a bejelentkezésnél és a labornál is – sorban állniuk a vérvételre érkezőknek.

Bőrgyógyászt még keresnek

Tóth-Szivós Etelka arról beszélt, hogy mivel jövőre újra kezdheti működését az egynapos sebészet, már most készülnek szakorvosokkal erre az időszakra, hogy ne az utolsó pillanatban kelljen róluk gondoskodni. Újságírói kérdésre azt is elmondta, hogy szintén fontos feladat, hogy bőrgyógyász szakorvost is találjanak.