1 órája
Új orvosoknak köszönhetően rövidülnek a várólisták Pakson
A neurológia, a kardiológia és a sebészeti szakrendelésen is új orvosok álltak munkába Pakson.
Új szakorvosok álltak munkába a Paksi Gyógyászati Központban, ezt Heringes Anita polgármester és Tóth-Szivós Etelka főigazgató jelentette be szerdai közös sajtótájékoztatójukon. A neurológián dr. Sesits Igor, a kardiológián dr. Zsigmond Árpád, dr. Shawfar Adel és dr. Tóth Gábor sebész-érsebész pedig a sebészeti szakrendelésen látja el a betegeket.
Heringes Anita kiemelte, hogy az új orvosok révén csökkennek a várólisták az intézményben, emellett pedig további jó hírrel is szolgált. Január elsejétől egy új szoftvernek köszönhetően nem kell kétszer – vagyis a bejelentkezésnél és a labornál is – sorban állniuk a vérvételre érkezőknek.
Bőrgyógyászt még keresnek
Tóth-Szivós Etelka arról beszélt, hogy mivel jövőre újra kezdheti működését az egynapos sebészet, már most készülnek szakorvosokkal erre az időszakra, hogy ne az utolsó pillanatban kelljen róluk gondoskodni. Újságírói kérdésre azt is elmondta, hogy szintén fontos feladat, hogy bőrgyógyász szakorvost is találjanak.
